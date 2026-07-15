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Aras Kargo, yeni sezonda CEV Challenge Kupası'nda

Sultanlar Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo, yeni sezonda CEV Challenge Kupası'nda mücadele edecek. Kırmızı-beyazlılar, kadın voleybolunda İzmir'i 17 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında temsil edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 14:33
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Aras Kargo, yeni sezonda CEV Challenge Kupası'nda
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Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, yeni sezonda Avrupa arenasında mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon ligi 6. sırada tamamlamasının ardından ilk etapta Balkan Kupası'nda yer alacağı açıklanan İzmir temsilcisinin, CEV Challenge Kupası'nda yarışmasına karar verildi.

İZMİR 17 YIL SONRA AVRUPA'DA

Aras Kargo, kadın voleybolunda İzmir'i 17 yıl aradan sonra Avrupa kupalarında temsil edecek.

İzmir'den kadın voleybolunda Avrupa kupalarına son olarak 2009 yılında Karşıyaka katılmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "İzmir'i 17 yılın ardından Avrupa'ya taşıyoruz. CEV Challenge Cup'tayız" ifadelerine yer verildi.

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