Konsa'dan Arjantin maçı öncesi iddialı sözler!

"GEÇMİŞTEKİ TARİHİ UNUTMAYA ÇALIŞMALIYIZ"

"ODAK NOKTAMIZ TAMAMEN MAÇ OLACAK"

"SAHAYA ÇIKTIĞIMIZDA ARKADAŞLIK BİTER"

"İNANAN VE GÜVENEN BİR TEKNİK DİREKTÖRE SAHİP OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"