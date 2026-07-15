Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Konsa'dan Arjantin maçı öncesi iddialı sözler!

İngiltere Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Ezri Konsa, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde oynayacakları Arjantin maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakibin gücünü bildiklerini belirten Konsa, geçmişteki rekabet yerine tamamen karşılaşmaya odaklanacaklarını söyledi.

calendar 15 Temmuz 2026 11:24
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Konsa'dan Arjantin maçı öncesi iddialı sözler!
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İngiltere Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Ezri Konsa, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "UMARIM FİNALE ÇIKABİLİRİZ"

Kariyerindeki yükselişe değinen Konsa, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen o anın içindeyken, kariyerinizi veya ne kadar ilerlediğinizi düşünmek için çok fazla vaktiniz olmuyor ama evet, gerçekten bu konumda olmak çok zorlu bir yoldu. 8 yıl sonra Arjantin'e karşı Dünya Kupası yarı finalinde olacağım. Maçı dört gözle bekliyorum ve umarım finale çıkabiliriz. Bence önemli olan her anın tadını çıkarmak, her maçın tadını çıkarmak. Harika bir oyuncu grubuyuz. Hepimiz birlikteyiz, birlikte geçirdiğimiz her andan keyif alıyoruz. Olumsuz yanları düşünmeye çalışmak çok kolay ama bence bu grup özel ve biz her andan keyif alıyoruz."

"GEÇMİŞTEKİ TARİHİ UNUTMAYA ÇALIŞMALIYIZ"

İngiltere-Arjantin rekabeti ve Diego Maradona'nın 1986'daki golüyle ilgili soruyu yanıtlayan Konsa, geçmişte yaşananlara odaklanmamaları gerektiğini söyledi.

"Bunlar benim dönemimden önceydi. Sadece kendimize odaklanmalıyız. Geçmişteki tarihi unutmaya çalışmalıyız, bununla çok fazla ilgilenmemeliyiz ve sahaya çıkıp yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız. Bence bu turnuvadaki en önemli şey mantaliteniz. Bunu turnuva boyunca gösterdik. Dışarıda her zaman gürültü olacak ama bunu engelleyebilmelisiniz. Uzun zamandır birlikte olan bir ekibiz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."

"ODAK NOKTAMIZ TAMAMEN MAÇ OLACAK"

Arjantin'in çok iyi bir takım olduğunu ve dünya klasmanında oyunculara sahip olduğunu belirten İngiliz savunmacı, kendi oyunlarına odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

"Rakibe çok fazla odaklanmak istemiyoruz. Onların neye sahip olduğunu biliyoruz ve bizim de nelere sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden odak noktamız tamamen maç olacak."

"SAHAYA ÇIKTIĞIMIZDA ARKADAŞLIK BİTER"

Aston Villa'da birlikte forma giydiği Arjantin kalecisi Emiliano Martinez hakkında da konuşan Konsa, "Onunla konuşma fırsatım olmadı. Eminim uzun bir aradan sonra onu tekrar görmek güzel olacak ama sahaya çıktığımızda arkadaşlık biter" dedi.

"İNANAN VE GÜVENEN BİR TEKNİK DİREKTÖRE SAHİP OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Teknik direktör Thomas Tuchel'in kendisine duyduğu güvene de değinen Konsa, şu ifadeleri kullandı:

"Onunla birlikte çok fazla maç oynadım. Kendisiyle çalışmak harika. Biz iyi oynadığımızı düşünsek bile, bizi eleştiren ve geliştirmemiz gereken çok şey olduğunu söyleyen kişi Tuchel. Bu yüzden inanan ve güvenen bir teknik direktöre sahip olmak çok önemli."

Konsa ayrıca takım kaptanı Harry Kane'in dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu belirterek, Arjantin karşısında da bunu göstermesini umduğunu söyledi.

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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