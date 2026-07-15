Konsa'dan Arjantin maçı öncesi iddialı sözler!
İngiltere Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Ezri Konsa, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde oynayacakları Arjantin maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Rakibin gücünü bildiklerini belirten Konsa, geçmişteki rekabet yerine tamamen karşılaşmaya odaklanacaklarını söyledi.
Kariyerindeki yükselişe değinen Konsa, şu ifadeleri kullandı:
"Bazen o anın içindeyken, kariyerinizi veya ne kadar ilerlediğinizi düşünmek için çok fazla vaktiniz olmuyor ama evet, gerçekten bu konumda olmak çok zorlu bir yoldu. 8 yıl sonra Arjantin'e karşı Dünya Kupası yarı finalinde olacağım. Maçı dört gözle bekliyorum ve umarım finale çıkabiliriz. Bence önemli olan her anın tadını çıkarmak, her maçın tadını çıkarmak. Harika bir oyuncu grubuyuz. Hepimiz birlikteyiz, birlikte geçirdiğimiz her andan keyif alıyoruz. Olumsuz yanları düşünmeye çalışmak çok kolay ama bence bu grup özel ve biz her andan keyif alıyoruz."
"GEÇMİŞTEKİ TARİHİ UNUTMAYA ÇALIŞMALIYIZ"
İngiltere-Arjantin rekabeti ve Diego Maradona'nın 1986'daki golüyle ilgili soruyu yanıtlayan Konsa, geçmişte yaşananlara odaklanmamaları gerektiğini söyledi.
"Bunlar benim dönemimden önceydi. Sadece kendimize odaklanmalıyız. Geçmişteki tarihi unutmaya çalışmalıyız, bununla çok fazla ilgilenmemeliyiz ve sahaya çıkıp yapabileceğimizin en iyisini yapmalıyız. Bence bu turnuvadaki en önemli şey mantaliteniz. Bunu turnuva boyunca gösterdik. Dışarıda her zaman gürültü olacak ama bunu engelleyebilmelisiniz. Uzun zamandır birlikte olan bir ekibiz ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz."
"ODAK NOKTAMIZ TAMAMEN MAÇ OLACAK"
Arjantin'in çok iyi bir takım olduğunu ve dünya klasmanında oyunculara sahip olduğunu belirten İngiliz savunmacı, kendi oyunlarına odaklanmaları gerektiğini ifade etti.
"Rakibe çok fazla odaklanmak istemiyoruz. Onların neye sahip olduğunu biliyoruz ve bizim de nelere sahip olduğumuzu biliyoruz. Bu yüzden odak noktamız tamamen maç olacak."
"SAHAYA ÇIKTIĞIMIZDA ARKADAŞLIK BİTER"
Aston Villa'da birlikte forma giydiği Arjantin kalecisi Emiliano Martinez hakkında da konuşan Konsa, "Onunla konuşma fırsatım olmadı. Eminim uzun bir aradan sonra onu tekrar görmek güzel olacak ama sahaya çıktığımızda arkadaşlık biter" dedi.
"İNANAN VE GÜVENEN BİR TEKNİK DİREKTÖRE SAHİP OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Teknik direktör Thomas Tuchel'in kendisine duyduğu güvene de değinen Konsa, şu ifadeleri kullandı:
"Onunla birlikte çok fazla maç oynadım. Kendisiyle çalışmak harika. Biz iyi oynadığımızı düşünsek bile, bizi eleştiren ve geliştirmemiz gereken çok şey olduğunu söyleyen kişi Tuchel. Bu yüzden inanan ve güvenen bir teknik direktöre sahip olmak çok önemli."
Konsa ayrıca takım kaptanı Harry Kane'in dünyanın en iyi forvetlerinden biri olduğunu belirterek, Arjantin karşısında da bunu göstermesini umduğunu söyledi.
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|Av.
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|4
|Özbekistan
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|İngiltere
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|2
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