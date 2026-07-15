Lionel Scaloni'den İngiltere mesajı
Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacakları İngiltere'yi iyi analiz ettiklerini söyledi. Finale yükselmek için tüm güçleriyle mücadele edeceklerini belirten Scaloni, Jude Bellingham ve Harry Kane'i etkisiz hale getirmeye çalışacaklarını ifade etti.
İngiltere'nin oynadığı maçları izlediklerini belirten Scaloni, şu ifadeleri kullandı:
"Tabii ki her maç farklıdır. İyi olmadığımız yönleri geliştirmeye çalışıyoruz, oyuncularımızla da bunları konuştuk. Dünya Kupası yarı finalindeyiz, çok istekli ve hazırız. Zorlu bir süreçten geçtik ama bunu hiç düşünmüyoruz, bugün için çok umutluyuz."
BELLINGHAM VE KANE İÇİN PLAN HAZIR
Lionel Scaloni, İngiltere'nin önemli oyuncuları Jude Bellingham ve Harry Kane'e karşı nasıl bir plan uygulayacakları yönündeki soruya şu yanıtı verdi:
"Oyuncularıma henüz ilk 11'i söylemedim, rakip takıma ve sistemine göre değişiklikler yapabiliriz. Bellingham ve Harry Kane çok büyük oyuncular, her takım böyle oyunculara sahip olmak ister. Onları kendi oyuncularımızla etkisiz hale getirmeye ve iyi bir maç oynamalarını engellemeye çalışacağız. Oyunla ilgili düşüncemiz belli, bunu sahaya yansıtmak istiyoruz."
"FİNALE ÇIKMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDECEĞİZ"
Lionel Messi ile İngiltere maçı hakkında özel bir konuşma yapmadığını belirten Scaloni, takımının yarı finalin öneminin farkında olduğunu söyledi.
"Tüm oyuncularım Dünya Kupası yarı finalinde oynamanın ne demek olduğunu biliyor. Finale çıkmak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Elenen takımlara bakınca ne kadar önemli bir iş başardığımızı görüyoruz ama bu bize yetmiyor. Oyuncularım her zaman son topa kadar mücadele etti ve bu bugün de böyle olacak. Bu aşamaya gelmek hiçbir takım için kolay değil, İngiltere de zorluklar yaşadı, İspanya, Belçika ve Portekiz karşısında son anlarda kazandı. Biz de her geçen gün daha iyi oluyoruz. Bu tür maçları oynama deneyimimiz var."
"BU BİR FUTBOL MAÇI"
Arjantin ile İngiltere arasında geçmişte yaşanan Falkland Adaları Savaşı'nın hatırlatılması üzerine Scaloni, futbol ile tarihi olayların birbirine karıştırılmaması gerektiğini söyledi.
"Bu bir futbol maçı, olayları birbirine karıştırmamak gerek. Tarihimizin çok üzücü bir dönemiydi ve bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok. Dünyada savaş olmasını eleştiriyoruz, bunun bir futbol maçından fazla olduğunu tabii ki söylemeyeceğim. Sevdiklerini kaybeden Arjantinlileri her zaman düşünüyoruz ama lütfen olayları birbirine karıştırmayalım."
Scaloni ayrıca, finale yükselmeleri halinde rakipleri olacak İspanya'nın Fransa ile oynadığı yarı final maçını izlediğini ve İspanya'nın haklı bir galibiyet elde ettiğini söyledi.
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|Portekiz
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|Kongo D. Cumhuriyeti
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