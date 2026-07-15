Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Tuchel, Arjantin yarı finali öncesi İngiltere'nin hedefini açıkladı

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Arjantin'e saygı duyduklarını ancak tamamen finale yükselme hedefine odaklandıklarını söyledi. Alman teknik adam, oyuncularının yarı final için çok heyecanlı ve hırslı olduğunu belirtti.

calendar 15 Temmuz 2026 11:52 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2026 11:54
Haber: AA, Fotoğraf: AA
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Tuchel, Arjantin yarı finali öncesi İngiltere'nin hedefini açıkladı
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İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atlanta Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Alman teknik adam, iki büyük futbol ülkesinin karşı karşıya geleceğini ve yoğun bir mücadele beklediğini söyledi.

"NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Finale yükselme hedeflerini vurgulayan Tuchel, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolu seven herkes, Dünya Kupası'nı takip eden herkes bu durumu ve beraberinde getirdiklerini biliyor. İki büyük futbol ülkesi karşılaşıyor. Yoğun bir maç bekliyoruz, duygusal bir maç bekliyoruz. Birçok ivme değişikliğinin olduğu bir maç olacaktır. Bunun dışında herhangi bir şey beni şaşırtır. Neden burada olduğumuzu biliyoruz, ne istediğimizi biliyoruz. Bunu söylemekten ya da hayalini kurmaktan asla çekinmedik. Yarı finaldeyiz ve buraya çok aç geldik. Rakibimize saygı duyuyoruz, ancak onların tarihi olaylarına kapılmıyoruz ve durumu olduğundan daha büyük hale getirmiyoruz. Bu büyük bir futbol maçı. Çok heyecanlıyız ve oynamaya hazırız."

"DECLAN RICE OYNAYABİLECEK DURUMDA"

Tuchel, cezalı Jarell Quansah ile Meksika maçının ardından sevinirken reklam panosundan düşerek kolunu kıran Jordan Henderson dışında eksik oyuncularının bulunmadığını açıkladı.

Alman teknik adam, Declan Rice'ın da karşılaşmada oynayabilecek durumda olduğunu belirtti.

"HÜCUMDA HIZLANMAMIZ GEREKİYOR"

Norveç ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında takım olarak çok fazla hata yaptıklarını belirten Tuchel, hücum performanslarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.

"Hücumda ritim bulamadık. Karar alma sürecinde acele ettik, yeterince sabırlı değildik, yeterince disiplinli değildik. Bu da hücum ritmimizi kaybetmemize neden oldu. Turnuva boyunca takım savunmasında çok geliştik. Bu durum yarın en üst düzeyde olmalı. Hücumda hızlanmamız gerekiyor. Bu ivmeye henüz ulaşmadık. Oyuncularım yarı finalde en iyisini ortaya çıkaracaktır. Bunun için heyecanlıyız."

"SON DİLİMİ ISIRMAK İSTİYORUZ"

Fransa ile İspanya arasında oynanan yarı final maçının ilk yarısını izlediğini belirten Tuchel, İspanya'nın performansını etkileyici bulduğunu söyledi.

İngiltere'nin son turnuvalardaki performansına da değinen Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Çok etkileyiciler ve bu başarı için tebrik ediyorum. Biz arka arkaya turnuvalarda çeyrek final, yarı final oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldık. Şimdi son dilimi ısırmak istiyoruz, bir sonraki adımı atmak istiyoruz. Kampımızdaki enerji değişimini seviyorum, oyuncuların çok heyecanlı, çok hırslı olduklarını hissediyorum. Bu yarı final için kimse tatmin olmuş değil ve ihtiyacımız olan da tam olarak bu."

"MESSI'NİN TAKIMI TAŞIMASI İNANILMAZ"

Arjantin'in yıldızı Lionel Messi hakkında da konuşan Tuchel, deneyimli futbolcunun turnuvadaki performansına dikkat çekti.

"Messi'nin bu turnuvada takımı taşıması kesinlikle inanılmaz. Bunu anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Böyle bir kalite, böyle bir başarı ve sorumluluk için söylenecek söz kalmadı. Şimdi tekrar bu turnuvada. O bir lider ve oynadığı her takımın kilit oyuncusu."

"ARJANTİN'İN EN İYİ VERSİYONUNA HAZIRLANIYORUZ"

Arjantin'in oyun yapısını değerlendiren Tuchel, rakibin deneyimli ve uyumlu bir takım olduğunu vurguladı:

"Arjantin'in ne kadar uyumlu olduğunu biliyoruz. Turnuvada deneyimli olduklarını görüyoruz. Neredeyse aynı oyuncu grubunu korudular. Çok deneyimli, iyi bir teknik direktörleri var. Sahanın ortasında oynamayı seviyorlar, kısa pas yapmayı seviyorlar, her zaman boşluk arıyorlar. Messi topa sahip olduğunda hareket başlıyor. Geriye düştükleri zaman paniklemiyorlar. Çok rekabetçi bir grup, her pozisyonda çok kaliteli oyuncuları var. Sert savunma yapabiliyorlar. Çalışmak, zorlukların üstesinden gelmek zorundasınız. Arjantin'in en iyi versiyonu için hazırlanıyoruz. Dünyadaki her takımın yenilebilir olduğunu düşünüyorum. Arjantin de öyle, biz de öyleyiz ve her iki takım da bunu deneyecek."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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