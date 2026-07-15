Tuchel, Arjantin yarı finali öncesi İngiltere'nin hedefini açıkladı
İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Arjantin'e saygı duyduklarını ancak tamamen finale yükselme hedefine odaklandıklarını söyledi. Alman teknik adam, oyuncularının yarı final için çok heyecanlı ve hırslı olduğunu belirtti.
"NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORUZ"
Finale yükselme hedeflerini vurgulayan Tuchel, şu ifadeleri kullandı:
"Futbolu seven herkes, Dünya Kupası'nı takip eden herkes bu durumu ve beraberinde getirdiklerini biliyor. İki büyük futbol ülkesi karşılaşıyor. Yoğun bir maç bekliyoruz, duygusal bir maç bekliyoruz. Birçok ivme değişikliğinin olduğu bir maç olacaktır. Bunun dışında herhangi bir şey beni şaşırtır. Neden burada olduğumuzu biliyoruz, ne istediğimizi biliyoruz. Bunu söylemekten ya da hayalini kurmaktan asla çekinmedik. Yarı finaldeyiz ve buraya çok aç geldik. Rakibimize saygı duyuyoruz, ancak onların tarihi olaylarına kapılmıyoruz ve durumu olduğundan daha büyük hale getirmiyoruz. Bu büyük bir futbol maçı. Çok heyecanlıyız ve oynamaya hazırız."
"DECLAN RICE OYNAYABİLECEK DURUMDA"
Tuchel, cezalı Jarell Quansah ile Meksika maçının ardından sevinirken reklam panosundan düşerek kolunu kıran Jordan Henderson dışında eksik oyuncularının bulunmadığını açıkladı.
Alman teknik adam, Declan Rice'ın da karşılaşmada oynayabilecek durumda olduğunu belirtti.
"HÜCUMDA HIZLANMAMIZ GEREKİYOR"
Norveç ile oynanan çeyrek final karşılaşmasında takım olarak çok fazla hata yaptıklarını belirten Tuchel, hücum performanslarını geliştirmeleri gerektiğini söyledi.
"Hücumda ritim bulamadık. Karar alma sürecinde acele ettik, yeterince sabırlı değildik, yeterince disiplinli değildik. Bu da hücum ritmimizi kaybetmemize neden oldu. Turnuva boyunca takım savunmasında çok geliştik. Bu durum yarın en üst düzeyde olmalı. Hücumda hızlanmamız gerekiyor. Bu ivmeye henüz ulaşmadık. Oyuncularım yarı finalde en iyisini ortaya çıkaracaktır. Bunun için heyecanlıyız."
"SON DİLİMİ ISIRMAK İSTİYORUZ"
Fransa ile İspanya arasında oynanan yarı final maçının ilk yarısını izlediğini belirten Tuchel, İspanya'nın performansını etkileyici bulduğunu söyledi.
İngiltere'nin son turnuvalardaki performansına da değinen Alman teknik adam, şu ifadeleri kullandı:
"Çok etkileyiciler ve bu başarı için tebrik ediyorum. Biz arka arkaya turnuvalarda çeyrek final, yarı final oynuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldık. Şimdi son dilimi ısırmak istiyoruz, bir sonraki adımı atmak istiyoruz. Kampımızdaki enerji değişimini seviyorum, oyuncuların çok heyecanlı, çok hırslı olduklarını hissediyorum. Bu yarı final için kimse tatmin olmuş değil ve ihtiyacımız olan da tam olarak bu."
"MESSI'NİN TAKIMI TAŞIMASI İNANILMAZ"
Arjantin'in yıldızı Lionel Messi hakkında da konuşan Tuchel, deneyimli futbolcunun turnuvadaki performansına dikkat çekti.
"Messi'nin bu turnuvada takımı taşıması kesinlikle inanılmaz. Bunu anlatmaya kelimeler yetersiz kalıyor. Böyle bir kalite, böyle bir başarı ve sorumluluk için söylenecek söz kalmadı. Şimdi tekrar bu turnuvada. O bir lider ve oynadığı her takımın kilit oyuncusu."
"ARJANTİN'İN EN İYİ VERSİYONUNA HAZIRLANIYORUZ"
Arjantin'in oyun yapısını değerlendiren Tuchel, rakibin deneyimli ve uyumlu bir takım olduğunu vurguladı:
"Arjantin'in ne kadar uyumlu olduğunu biliyoruz. Turnuvada deneyimli olduklarını görüyoruz. Neredeyse aynı oyuncu grubunu korudular. Çok deneyimli, iyi bir teknik direktörleri var. Sahanın ortasında oynamayı seviyorlar, kısa pas yapmayı seviyorlar, her zaman boşluk arıyorlar. Messi topa sahip olduğunda hareket başlıyor. Geriye düştükleri zaman paniklemiyorlar. Çok rekabetçi bir grup, her pozisyonda çok kaliteli oyuncuları var. Sert savunma yapabiliyorlar. Çalışmak, zorlukların üstesinden gelmek zorundasınız. Arjantin'in en iyi versiyonu için hazırlanıyoruz. Dünyadaki her takımın yenilebilir olduğunu düşünüyorum. Arjantin de öyle, biz de öyleyiz ve her iki takım da bunu deneyecek."
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|ABD
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|4
|6
|2
|Avustralya
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|3
|Paraguay
|3
|1
|1
|1
|2
|4
|-2
|4
|4
|Türkiye
|3
|1
|0
|2
|3
|5
|-2
|3
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Meksika
|3
|3
|0
|0
|6
|0
|6
|9
|2
|Güney Afrika
|3
|1
|1
|1
|2
|3
|-1
|4
|3
|Güney Kore
|3
|1
|0
|2
|2
|3
|-1
|3
|4
|Çekya
|3
|0
|1
|2
|2
|6
|-4
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İsviçre
|3
|2
|1
|0
|7
|3
|4
|7
|2
|Kanada
|3
|1
|1
|1
|8
|3
|5
|4
|3
|Bosna Hersek
|3
|1
|1
|1
|5
|6
|-1
|4
|4
|Katar
|3
|0
|1
|2
|2
|10
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Brezilya
|3
|2
|1
|0
|7
|1
|6
|7
|2
|Fas
|3
|2
|1
|0
|6
|3
|3
|7
|3
|İskoçya
|3
|1
|0
|2
|1
|4
|-3
|3
|4
|Haiti
|3
|0
|0
|3
|2
|8
|-6
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|0
|1
|10
|4
|6
|6
|2
|Fildişi Sahili
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|2
|6
|3
|Ekvador
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Curacao
|3
|0
|1
|2
|1
|9
|-8
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Hollanda
|3
|2
|1
|0
|10
|4
|6
|7
|2
|Japonya
|3
|1
|2
|0
|7
|3
|4
|5
|3
|İsveç
|3
|1
|1
|1
|7
|7
|0
|4
|4
|Tunus
|3
|0
|0
|3
|2
|12
|-10
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Belçika
|3
|1
|2
|0
|6
|2
|4
|5
|2
|Mısır
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|İran
|3
|0
|3
|0
|3
|3
|0
|3
|4
|Yeni Zelanda
|3
|0
|1
|2
|4
|10
|-6
|1
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İspanya
|3
|2
|1
|0
|5
|0
|5
|7
|2
|Cape Verde
|3
|0
|3
|0
|2
|2
|0
|3
|3
|Uruguay
|3
|0
|2
|1
|3
|4
|-1
|2
|4
|Suudi Arabistan
|3
|0
|2
|1
|1
|5
|-4
|2
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Fransa
|3
|3
|0
|0
|10
|2
|8
|9
|2
|Norveç
|3
|2
|0
|1
|8
|7
|1
|6
|3
|Senegal
|3
|1
|0
|2
|8
|6
|2
|3
|4
|Irak
|3
|0
|0
|3
|1
|12
|-11
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Arjantin
|3
|3
|0
|0
|8
|1
|7
|9
|2
|Avusturya
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|3
|Cezayir
|3
|1
|1
|1
|5
|7
|-2
|4
|4
|Ürdün
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Kolombiya
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|Portekiz
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|Kongo D. Cumhuriyeti
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|Özbekistan
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|İngiltere
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|Hırvatistan
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|Gana
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Panama
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0