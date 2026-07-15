Marc Guehi'den Arjantin maçı mesajı

İngiltere Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Marc Guehi, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Arjantin ile heyecan verici bir maça imza atacaklarını söyledi. Lionel Messi'ye karşı elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Guehi, İngiltere'nin kendi oyun planına odaklanması gerektiğini vurguladı.
"İKİ BÜYÜK FUTBOL ÜLKESİ ARASINDA HEYECAN VERİCİ BİR MAÇ OLACAK"
Arjantin karşılaşmasını değerlendiren Guehi, iki ülkenin de büyük bir futbol tarihine sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Messi'yi durdurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ama sadece o değil, takımda başka çok iyi oyuncular da var. Önemli olan kendimize odaklanmak ve kendi oyun planımızı uygulamak. İki büyük futbol ülkesi arasında oynanacak heyecan verici bir maç olacak. İki ülkenin de harika bir tarihi var. Böyle büyük bir maçta, böyle büyük bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok heyecanlıyız. Her oyuncu için çok anlamlı olacak. Maçın anahtarı gol atmak ve gol yememektir. Kim bunu başarırsa maçı kazanacaktır."
"JUDE ÖZEL BİR OYUNCU"
Son maçlarda attığı gollerle dikkati çeken Jude Bellingham hakkında da konuşan Guehi, takım arkadaşının İngiltere için önemli bir isim olduğunu söyledi:
"Jude'un özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem Real Madrid hem de İngiltere gibi takımlarda oynayıp kalitesini göstermemek mümkün değildi. Zaten bunu bu turnuvada da ortaya koydu. Ayrıca kendisi harika bir insan ve takımımız için gerçek bir lider. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz."
TUCHEL'İN TAKIMA KATKISINI ANLATTI
Teknik direktör Thomas Tuchel'in takıma önemli katkılar sağladığını belirten Marc Guehi, Alman teknik adamla çalışmaktan memnun olduklarını ifade etti.
"Bizimle olduğu için çok mutluyuz. Saha içi ve dışında getirdiği enerjiyle takıma çok şey kattı. Birliktelik, inanç ve oyunumuza güven duymamızı sağladı. Herkesin desteğini kazandı, onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyuz."
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