Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Marc Guehi'den Arjantin maçı mesajı

İngiltere Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Marc Guehi, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde karşılaşacakları Arjantin ile heyecan verici bir maça imza atacaklarını söyledi. Lionel Messi'ye karşı elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Guehi, İngiltere'nin kendi oyun planına odaklanması gerektiğini vurguladı.

calendar 15 Temmuz 2026 11:35
Haber: AA
SPORX AI BAKIŞI
Marc Guehi'den Arjantin maçı mesajı
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İngiltere Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Marc Guehi, 2026 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Atlanta Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 26 yaşındaki futbolcu, takım olarak iyi iş çıkardıklarını belirtti.

"İKİ BÜYÜK FUTBOL ÜLKESİ ARASINDA HEYECAN VERİCİ BİR MAÇ OLACAK"

Arjantin karşılaşmasını değerlendiren Guehi, iki ülkenin de büyük bir futbol tarihine sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Messi'yi durdurmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım ama sadece o değil, takımda başka çok iyi oyuncular da var. Önemli olan kendimize odaklanmak ve kendi oyun planımızı uygulamak. İki büyük futbol ülkesi arasında oynanacak heyecan verici bir maç olacak. İki ülkenin de harika bir tarihi var. Böyle büyük bir maçta, böyle büyük bir organizasyonda yer almaktan dolayı çok heyecanlıyız. Her oyuncu için çok anlamlı olacak. Maçın anahtarı gol atmak ve gol yememektir. Kim bunu başarırsa maçı kazanacaktır."

"JUDE ÖZEL BİR OYUNCU"

Son maçlarda attığı gollerle dikkati çeken Jude Bellingham hakkında da konuşan Guehi, takım arkadaşının İngiltere için önemli bir isim olduğunu söyledi:

"Jude'un özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Hem Real Madrid hem de İngiltere gibi takımlarda oynayıp kalitesini göstermemek mümkün değildi. Zaten bunu bu turnuvada da ortaya koydu. Ayrıca kendisi harika bir insan ve takımımız için gerçek bir lider. Onun gibi bir oyuncuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz."

TUCHEL'İN TAKIMA KATKISINI ANLATTI

Teknik direktör Thomas Tuchel'in takıma önemli katkılar sağladığını belirten Marc Guehi, Alman teknik adamla çalışmaktan memnun olduklarını ifade etti.

"Bizimle olduğu için çok mutluyuz. Saha içi ve dışında getirdiği enerjiyle takıma çok şey kattı. Birliktelik, inanç ve oyunumuza güven duymamızı sağladı. Herkesin desteğini kazandı, onunla çalışmaktan dolayı çok mutluyuz."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD32018446
2Avustralya31112204
3Paraguay311124-24
4Türkiye310235-23
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika33006069
2Güney Afrika311123-14
3Güney Kore310223-13
4Çekya301226-41
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsviçre32107347
2Kanada31118354
3Bosna Hersek311156-14
4Katar3012210-81
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya32107167
2Fas32106337
3İskoçya310214-33
4Haiti300328-60
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya320110466
2Fildişi Sahili32014226
3Ekvador31112204
4Curacao301219-81
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda321010467
2Japonya31207345
3İsveç31117704
4Tunus3003212-100
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Belçika31206245
2Mısır31205325
3İran30303303
4Yeni Zelanda3012410-61
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İspanya32105057
2Cape Verde30302203
3Uruguay302134-12
4Suudi Arabistan302115-42
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Fransa330010289
2Norveç32018716
3Senegal31028623
4Irak3003112-110
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin33008179
2Avusturya31116604
3Cezayir311157-24
4Ürdün300338-50
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya32104137
2Portekiz31206155
3Kongo D. Cumhuriyeti31114314
4Özbekistan3003211-90
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere32106247
2Hırvatistan32015506
3Gana31112204
4Panama300304-40
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