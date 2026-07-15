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Menemen FK'da Efe Taylan kaldı

Menemen FK, satın alma opsiyonunu kullandığı Efe Taylan Altunkara ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:29
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'da Efe Taylan kaldı
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2'nci Lig ekiplerinden Menemen FK'da teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'in getirilmesinin ardından transfer çalışmaları da başladı. Sarı-lacivertliler, geçen sezon Manisa FK'dan kiralanan sağ kanat oyuncusu Efe Taylan Altunkara'nın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanarak 21 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık kontrat imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Efe Taylan Altunkara'ya şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" denildi. Efe geçen sezon 30 maçta; 7 gol, 4 asistle oynadı.

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