15 Temmuz
U.Craiova-ML Vitebsk
20:30
15 Temmuz
Atert Bissen-Klaksvik
21:15
15 Temmuz
Sutjeska-Kairat Almaty
22:00
15 Temmuz
Egnatia-Petrocub
22:00
15 Temmuz
İngiltere-Arjantin
22:00
15 Temmuz
Malisheva-Vllaznia
17:30
15 Temmuz
Decic Tuzi-FK Liepaja
21:30

Fenerbahçe açıkladı: İşte Greenwood'un geliş saati

Fenerbahçe, Mason Greenwood'un perşembe günü 16.50'da İstanbul'da olacağını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 15:51
Fenerbahçe açıkladı: İşte Greenwood'un geliş saati
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, yeni transferi Mason Greenwood'un perşembe günü 16.50'da İstanbul'da olacağını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood, Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul'a gelecektir. Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır. Fenerbahçe taraftarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.