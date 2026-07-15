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Uşakspor'da rota Yılmaz

Uşakspor'un, teknik direktörlük görevi için genç çalıştırıcı Necip Emre Yılmaz ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Temmuz 2026 16:26
Haber: DHA
Uşakspor'da rota Yılmaz
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3'üncü Lig'de yönetimi amatör lige düşen İzmir Çoruhlu FK'nın da başkanı olan Ahmet Çoruhlu'ya devredildikten sonra haftalardır transferde somut adım atmayan Uşakspor'un teknik direktörlük görevi için Necip Emre Yılmaz'la anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce Ergün Penbe'yle yeniden anlaşamayan kırmızı-siyahlıların 36 yaşındaki genç teknik adamla söz kestiği belirtildi. Yılmaz kariyerinde daha önce1461 Trabzon, Malatya Yeşilyurt Belediyespor ve Osmaniyespor FK'yı çalıştırmıştı.

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