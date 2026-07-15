Galatasaray, yeni 10'unu arıyor!

Galatasaray, transferde önceliği 10 numaraya vermiş durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dries Mertens'in ardından burada boşluğu tam olarak dolduramayan sarı-kırmızılılar, nokta atışı transfer için ince eleyip sık dokuyor.
Bruno Fernandes için yaptığı girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alamayan yönetim, iki isim üzerine yoğunlaştı.
ENCISO GİRİŞİMLERİ
Julio Enciso için Strasbourg'a 25 milyon euroluk teklif sunan Cim Bom, 60 milyon Euro cevabı aldı.
Paraguay Milli Takımı formasıyla dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu, +4 yabancı kriterine uygun olması nedeniyle cazip bir transfer olarak gözüküyor.
SON ADAY BRAHIM DIAZ
Listeye dahil edilen son oyuncu ise Brahim Diaz. Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, Mourinho'nun yeni sezon planlamasında yer almıyor.
Galatasaray, İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.
Bruno Fernandes için yaptığı girişimlerden şu ana kadar bir sonuç alamayan yönetim, iki isim üzerine yoğunlaştı.
ENCISO GİRİŞİMLERİ
Julio Enciso için Strasbourg'a 25 milyon euroluk teklif sunan Cim Bom, 60 milyon Euro cevabı aldı.
Paraguay Milli Takımı formasıyla dikkat çeken 22 yaşındaki futbolcu, +4 yabancı kriterine uygun olması nedeniyle cazip bir transfer olarak gözüküyor.
SON ADAY BRAHIM DIAZ
Listeye dahil edilen son oyuncu ise Brahim Diaz. Real Madrid forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, Mourinho'nun yeni sezon planlamasında yer almıyor.
Galatasaray, İspanyol ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Faslı futbolcu için 20 milyon euroyu gözden çıkardı.