Okan Buruk'tan Lesley Ugochukwu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, DHA'ya açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başarılı teknik adam, yeni transferleri Lesley Ugochukwu ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı:
İşte Okan Buruk'un sözleri:
"Elimizde olmayan bir profili kadromuza kattık. Kiralık, maç sayısına göre opsiyonu var. Onu net şekilde görmemiz önemli olacak. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu.
10+4 planını doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Burada birçok takım da zorlanacak. U23 kontenjanından da orta saha için alabileceğimiz en iyi oyunculardan biri aldığımızı düşünüyorum."
"Freiburg'tan bir oyuncu vardı zaten Türkiye'ye gelmek istemiyor. Premier Lig'e gitti 60-70 milyona. Her oyuncu, Türkiye'ye gelmek istemiyor insanların bunu da bilmesi gerekiyor. Parayı verseniz bile getiremediğiniz oyuncular var. Bu transfer dönemini iyi değerlendirmek gerekiyor ama beğendiğimiz bir oyuncuyu aldık."
İşte Okan Buruk'un sözleri:
"Elimizde olmayan bir profili kadromuza kattık. Kiralık, maç sayısına göre opsiyonu var. Onu net şekilde görmemiz önemli olacak. İstediğimiz, beğendiğimiz bir oyuncu.
10+4 planını doğru bir şekilde yapmak gerekiyor. Burada birçok takım da zorlanacak. U23 kontenjanından da orta saha için alabileceğimiz en iyi oyunculardan biri aldığımızı düşünüyorum."
"Freiburg'tan bir oyuncu vardı zaten Türkiye'ye gelmek istemiyor. Premier Lig'e gitti 60-70 milyona. Her oyuncu, Türkiye'ye gelmek istemiyor insanların bunu da bilmesi gerekiyor. Parayı verseniz bile getiremediğiniz oyuncular var. Bu transfer dönemini iyi değerlendirmek gerekiyor ama beğendiğimiz bir oyuncuyu aldık."