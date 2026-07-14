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Beşiktaş'tan Leandro Trossard için KAP!

Beşiktaş, Arsenal'den Belçikalı yıldız Leandro Trossard için KAP bildirimini yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 15:37 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 16:22
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan Leandro Trossard için KAP!
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Beşiktaş, Arsenal'den Leandro Trossard transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar, Belçikalı yıldız için KAP bildirimini yaptı.

Beşiktaş'ın açıklamasında, "Profesyonel Futbolcu Leandro Trossard'ın kalıcı transferi konusunda oyuncu ve kulübü The Arsenal Football Club Public Limited Company ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş, 31 yaşındaki Trossard için Arsenal'e 18 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

İSTANBUL'A GELİYOR

Trossard, Beşiktaş'a transferini tamamlamak için bu akşam (Salı) İstanbul'a gelecek. Belçikalı yıldızın, saat 19.30 sularında İstanbul'a inmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Leandro Trossard ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

BEŞİKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Beşiktaş, Leandro Trossard transferi için bir paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ın paylaşımı şu şekilde:




ARSENAL'DEN AÇIKLAMA

Arsenal, Leandro Trossard için açıklama yaptı:

"Leandro Trossard'ın transferi konusunda Beşiktaş ile anlaşmaya vardığımızı doğrulayabiliriz.

Transfer bedelinde anlaşma sağlanmasının ardından Leo'ya, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer işlemlerini tamamlamak üzere İstanbul'a gitmesi için izin verildi.

Transfer tamamlandıktan sonra yeni bir açıklama yapılacaktır."






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