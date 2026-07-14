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Gabriel Sara'ya 30 milyon euro'luk teklif hazırlığı

Aston Villa, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara için Galatasaray'a 30 milyon euro'luk teklif yapmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 11:32
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara'ya 30 milyon euro'luk teklif hazırlığı
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Premier Ligi ekibi Aston Villa'nın Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Youri Tielemans'ın takımdan ayrılması ve Amadou Onana'nın sakatlığı sonrasında, Sara'yı takıma kazandırmak isteyen Aston Villa'nın hafta içinde 30 milyon euro'luk teklifle Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Galatasaray forması altında toplamda 87 maçta süre bulan Gabriel Sara, 8 gol attı ve 15 asist yaptı.

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