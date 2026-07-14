Beşiktaş'ta Mustafa Hekimoğlu'ndan ayrılık mesajı

Beşiktaş'ın altyapısından yetişen ve A takımda üçüncü sezonunu geçiren Mustafa Hekimoğlu, Slovakya kampında Milliyet'e açıklamalarda bulundu. 19 yaşındaki golcü, düzenli forma giyerek deneyim kazanmak için uygun bir teklif gelmesi halinde bir sezon kiralık olarak ayrılmaya sıcak baktığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "UYGUN BİR TEKLİF GELİRSE KİRALIK GİTMEK İSTERİM"
Avrupa'dan teklifler aldığını belirten Mustafa Hekimoğlu, düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediğini ifade ederek şunları söyledi:
"Avrupa'dan bazı teklifler geliyor. Geçen sezon da gelmişti. Bu yıl öyle bir durum olursa düzenli oynayabileceğim bir takımın fikrini almak isterim. Düzenli oynamak ve maç tecrübesi kazanmayı ben de çok istiyorum. Uygun bir teklif gelirse Semih gibi bir yıl kiralık gitmek isterim. La Liga'nın bana en uygun lig olduğunu düşünüyorum."
"DAHA YÜZDE 50'SİNİ BİLE GÖSTERMİŞ DEĞİLİM"
Kendisinden beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan genç futbolcu, geçen sezon yaşadığı sakatlıklara da değindi:
"Benim de kendimden beklentim yüksek. Daha yüzde 50'sini bile göstermiş değilim. Geçen sezon sakatlıklar yaşadım. İnşallah bu sezon potansiyelimin yüzde 100'ünü gösterebilirim. Beklentilerin yüksek olması beni olumlu etkiliyor."
Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde kendisine katkı sağlayan teknik adamlar ve örnek aldığı futbolcularla ilgili de konuştu:
"Solskjaer diyebilirim. Sergen hoca da bana çok önemli katkılar yaptı. Burak Yılmaz da aynı şekilde çok şey kattı. Benim idolüm zaten Burak Yılmaz'dır. Kendisiyle zaman zaman görüşüyoruz. Lewandowski ve Mbappe'yi örnek alıyorum."
"BASKIYI SEVİYORUM"
Sosyal medyanın ve takımın son yıllardaki durumunun baskı oluşturduğunu belirten Hekimoğlu, "Sosyal medyanın baskısı oldu. Son yıllarda takımın hedeflerinden uzak olması da bir baskı oluşturdu. Yine de baskıyı seviyorum. Sosyal medyada çok fazla abartmadan baskı yapabilirler!" ifadelerini kullandı.
İlk resmi golünü Galatasaray'a attığını hatırlatan genç forvet, "İlk resmi golümü Galatasaray'a atmıştım. Attığım golün farkında bile değildim. Rüya gibiydi! Yaklaşık bir hafta sonra attığım golün farkına vardım" dedi.
HEDEFİ AVRUPA'DA OYNAMAK
Çocukluğundan bu yana Avrupa'da forma giymeyi hayal ettiğini belirten Mustafa Hekimoğlu, öncelikli hedefinin Beşiktaş'ta başarılar yaşamak olduğunu söyledi:
"Çocukluğumdan beri hayalim Avrupa'da oynamak. İnşallah köklü bir kulüpte oynamak ve bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Daha önce Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamak ve kupalar kazanmayı hedefliyorum."
Avrupa'dan teklifler aldığını belirten Mustafa Hekimoğlu, düzenli oynayabileceği bir takımda forma giymek istediğini ifade ederek şunları söyledi:
"Avrupa'dan bazı teklifler geliyor. Geçen sezon da gelmişti. Bu yıl öyle bir durum olursa düzenli oynayabileceğim bir takımın fikrini almak isterim. Düzenli oynamak ve maç tecrübesi kazanmayı ben de çok istiyorum. Uygun bir teklif gelirse Semih gibi bir yıl kiralık gitmek isterim. La Liga'nın bana en uygun lig olduğunu düşünüyorum."
"DAHA YÜZDE 50'SİNİ BİLE GÖSTERMİŞ DEĞİLİM"
Kendisinden beklentisinin yüksek olduğunu vurgulayan genç futbolcu, geçen sezon yaşadığı sakatlıklara da değindi:
"Benim de kendimden beklentim yüksek. Daha yüzde 50'sini bile göstermiş değilim. Geçen sezon sakatlıklar yaşadım. İnşallah bu sezon potansiyelimin yüzde 100'ünü gösterebilirim. Beklentilerin yüksek olması beni olumlu etkiliyor."
Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde kendisine katkı sağlayan teknik adamlar ve örnek aldığı futbolcularla ilgili de konuştu:
"Solskjaer diyebilirim. Sergen hoca da bana çok önemli katkılar yaptı. Burak Yılmaz da aynı şekilde çok şey kattı. Benim idolüm zaten Burak Yılmaz'dır. Kendisiyle zaman zaman görüşüyoruz. Lewandowski ve Mbappe'yi örnek alıyorum."
"BASKIYI SEVİYORUM"
Sosyal medyanın ve takımın son yıllardaki durumunun baskı oluşturduğunu belirten Hekimoğlu, "Sosyal medyanın baskısı oldu. Son yıllarda takımın hedeflerinden uzak olması da bir baskı oluşturdu. Yine de baskıyı seviyorum. Sosyal medyada çok fazla abartmadan baskı yapabilirler!" ifadelerini kullandı.
İlk resmi golünü Galatasaray'a attığını hatırlatan genç forvet, "İlk resmi golümü Galatasaray'a atmıştım. Attığım golün farkında bile değildim. Rüya gibiydi! Yaklaşık bir hafta sonra attığım golün farkına vardım" dedi.
HEDEFİ AVRUPA'DA OYNAMAK
Çocukluğundan bu yana Avrupa'da forma giymeyi hayal ettiğini belirten Mustafa Hekimoğlu, öncelikli hedefinin Beşiktaş'ta başarılar yaşamak olduğunu söyledi:
"Çocukluğumdan beri hayalim Avrupa'da oynamak. İnşallah köklü bir kulüpte oynamak ve bu hayalimi gerçekleştirmek istiyorum. Daha önce Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşamak ve kupalar kazanmayı hedefliyorum."