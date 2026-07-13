Bursaspor'da hedef net şampiyonluk

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına Bolu'da devam ediyor. Abant yolu üzerindeki bir otelde kamp yapan yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Mustafa Er yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BOLU KAMPI SÜRÜYOR
Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, istasyon çalışmasının ardından pas organizasyonu yaptı.
İdman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.
"ÇALIŞMALAR GAYET İYİ GİDİYOR"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Mustafa Er, Bolu kampını hazırlık maçı ve çarşamba sabahı yapılacak antrenmanla tamamlayacaklarını söyledi.
Er, "Bursa'yla başladık 8 gün, burada 10. günümüzü bitireceğiz, sonra da 9 günlük Topuk Yaylası kampımız olacak. Gayet iyi gidiyor çalışmalar. Çok ciddi bir sakatlığımız yok." dedi.
7 YENİ OYUNCU KATILDI
Mustafa Er, takıma 7 yeni oyuncunun katıldığını belirtti. Takımın büyük bölümünü koruduklarını ifade eden Er, doğru transferlerle önemli takviyeler yaptıklarını söyledi.
ÜÇ AŞAMALI HAZIRLIK
Tecrübeli teknik adam, yeni sezon hazırlıklarında mental, fiziksel ve taktiksel sürece önem verdiklerini dile getirdi.
Er, "Mental hazırlık, fiziksel hazırlık ve taktiksel hazırlık. Bunlarla alakalı çalışıyoruz. İnşallah ligin ilk maçına kadar sakatlıksız, sorunsuz bir şekilde hazırlanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
HEDEF SÜPER LİG
Mustafa Er, yeni sezon hedeflerinin net olduğunu vurguladı.
Er, "Buradaki hedef net şampiyonluk tabii ki. Onun için zaten bir ekip kuruldu. Son 2 yıl çok net şekilde ciddi puan farkıyla şampiyon olmuş bir takım var. Bu seneki hedefimiz de tekrar inşallah Süper Lig'e çıkmak." diye konuştu.
"1-2 OYUNCU ARAMIZA KATILACAK"
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Mustafa Er, yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Er, "Transfer konusunda yönetimimiz çalışıyor. Tabii istediğiniz oyuncuyu getirebilmek kolay değil, yönetimimiz ciddi anlamda çalışıyor. İlerleyen günlerde aramıza 1-2 arkadaşımız katılacaktır." dedi.
TARAFTAR DESTEĞİNE VURGU
Mustafa Er, Bursaspor taraftarının desteğinin büyük olduğunu söyledi.
1 saatte 40 bin kombine bilet satıldığını hatırlatan Er, hazırlık maçlarına ve deplasmanlara gösterilen ilginin takıma önemli motivasyon sağladığını ifade etti.
"LİGİN FAVORİ TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"
Takımın geçen sezondan gelen bir oyun planı ve gücü olduğunu belirten Mustafa Er, bunun üzerine koyarak ilerlemek istediklerini söyledi.
Er, "Ligin favori takımlarından biriyiz. Buna uygun bir oyun oynamamız gerekiyor. Bunun farkındayız, camianın beklentisinin de farkındayız. Bunlara cevap verecek bir oyun planımız, oyun gücümüz olacak." ifadelerini kullandı.
TOPUK YAYLASI KAMPI BAŞLAYACAK
Bursaspor, Bolu kampını 15 Temmuz'da tamamlayacak.
Yeşil-beyazlı ekip, kısa bir aranın ardından Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.
Isınma koşusuyla başlayan antrenmanda futbolcular, istasyon çalışmasının ardından pas organizasyonu yaptı.
İdman, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmayla tamamlandı.
"ÇALIŞMALAR GAYET İYİ GİDİYOR"
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan teknik direktör Mustafa Er, Bolu kampını hazırlık maçı ve çarşamba sabahı yapılacak antrenmanla tamamlayacaklarını söyledi.
Er, "Bursa'yla başladık 8 gün, burada 10. günümüzü bitireceğiz, sonra da 9 günlük Topuk Yaylası kampımız olacak. Gayet iyi gidiyor çalışmalar. Çok ciddi bir sakatlığımız yok." dedi.
7 YENİ OYUNCU KATILDI
Mustafa Er, takıma 7 yeni oyuncunun katıldığını belirtti. Takımın büyük bölümünü koruduklarını ifade eden Er, doğru transferlerle önemli takviyeler yaptıklarını söyledi.
ÜÇ AŞAMALI HAZIRLIK
Tecrübeli teknik adam, yeni sezon hazırlıklarında mental, fiziksel ve taktiksel sürece önem verdiklerini dile getirdi.
Er, "Mental hazırlık, fiziksel hazırlık ve taktiksel hazırlık. Bunlarla alakalı çalışıyoruz. İnşallah ligin ilk maçına kadar sakatlıksız, sorunsuz bir şekilde hazırlanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
HEDEF SÜPER LİG
Mustafa Er, yeni sezon hedeflerinin net olduğunu vurguladı.
Er, "Buradaki hedef net şampiyonluk tabii ki. Onun için zaten bir ekip kuruldu. Son 2 yıl çok net şekilde ciddi puan farkıyla şampiyon olmuş bir takım var. Bu seneki hedefimiz de tekrar inşallah Süper Lig'e çıkmak." diye konuştu.
"1-2 OYUNCU ARAMIZA KATILACAK"
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Mustafa Er, yönetimin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Er, "Transfer konusunda yönetimimiz çalışıyor. Tabii istediğiniz oyuncuyu getirebilmek kolay değil, yönetimimiz ciddi anlamda çalışıyor. İlerleyen günlerde aramıza 1-2 arkadaşımız katılacaktır." dedi.
TARAFTAR DESTEĞİNE VURGU
Mustafa Er, Bursaspor taraftarının desteğinin büyük olduğunu söyledi.
1 saatte 40 bin kombine bilet satıldığını hatırlatan Er, hazırlık maçlarına ve deplasmanlara gösterilen ilginin takıma önemli motivasyon sağladığını ifade etti.
"LİGİN FAVORİ TAKIMLARINDAN BİRİYİZ"
Takımın geçen sezondan gelen bir oyun planı ve gücü olduğunu belirten Mustafa Er, bunun üzerine koyarak ilerlemek istediklerini söyledi.
Er, "Ligin favori takımlarından biriyiz. Buna uygun bir oyun oynamamız gerekiyor. Bunun farkındayız, camianın beklentisinin de farkındayız. Bunlara cevap verecek bir oyun planımız, oyun gücümüz olacak." ifadelerini kullandı.
TOPUK YAYLASI KAMPI BAŞLAYACAK
Bursaspor, Bolu kampını 15 Temmuz'da tamamlayacak.
Yeşil-beyazlı ekip, kısa bir aranın ardından Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.