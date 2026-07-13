Okan Buruk Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı kulüpte bir kez daha tarihe geçti. 23 Haziran 2022'de Galatasaray'ın başına getirilen Buruk, görev süresinde 1481 güne ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FATİH TERİM'İ GERİDE BIRAKTI
Okan Buruk, bu süreyle Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre görev yapan teknik direktör oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 22 Aralık 2017-10 Ocak 2022 arasında 1480 gün görev yapan Fatih Terim'i bu alanda geride bıraktı.
ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK
Okan Buruk, 2025-2026 sezonundaki lig zaferiyle üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ikinci teknik direktör unvanını aldı.
Buruk, 1996-2000 yılları arasında Galatasaray ile üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim'i bu alanda yakaladı.
HEDEF 5. ŞAMPİYONLUK
Tecrübeli teknik adam, 2026-2027 sezonunda da mutlu sona ulaşarak ligi üst üste 5. kez kazanan ilk teknik direktör olmayı hedefliyor.
Galatasaray'da Buruk yönetimindeki yeni sezonun en önemli hedeflerinden biri bu rekor olacak.
GALATASARAY İLE 6 KUPA
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında şu ana kadar 6 kupa kazandı.
Sarı-kırmızılı takımla 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşayan Buruk, kulüp tarihindeki başarılı teknik direktörler arasındaki yerini güçlendirdi.
203 MAÇTA GÖREV ALDI
Okan Buruk, Galatasaray'ı yönettiği 1481 günlük süreçte 203 maçta takımın başında yer aldı.
Bu karşılaşmalarda 144 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet yaşayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 457 gol atarken kalesinde 212 gol gördü.
FUTBOLCU VE TEKNİK ADAM OLARAK REKOR
Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda bulunuyor.
Kariyerinde futbolcu olarak 7, teknik direktör olarak 5 lig şampiyonluğu yaşayan Buruk'un toplamda 12 Süper Lig kupası bulunuyor.
PUAN REKORUNU KIRDI
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırdı.
Sarı-kırmızılı takım, 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 102 puana ulaşarak lig tarihinde üç haneli puanı gören ilk takım oldu.
ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORU
Galatasaray, Okan Buruk döneminde Süper Lig'de üst üste maç kazanma rekorunu da kırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunun 20 ile 36. haftaları arasında oynadığı 17 maçı da kazanarak önemli bir seriye imza attı.
DEPLASMANDA TARİHİ SERİ
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda üst üste en çok maç kazanan takım unvanını da elde etti.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor galibiyetiyle başlayan ve RAMS Başakşehir maçıyla sona eren süreçte üst üste 17 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.
50 DIŞ SAHA GALİBİYETİNE EN HIZLI ULAŞAN İSİM
Okan Buruk, Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.
Buruk, ligdeki 64. deplasman maçında 50. galibiyetini alarak bu alanda da rekor kırdı.
75 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞTI
Okan Buruk, Süper Lig'de bir takımla 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör unvanını da aldı.
Galatasaray'ın başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşayan Buruk, daha önce Christoph Daum'a ait olan rekoru geride bıraktı.
Okan Buruk, bu süreyle Galatasaray'da tek dönemde en uzun süre görev yapan teknik direktör oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, 22 Aralık 2017-10 Ocak 2022 arasında 1480 gün görev yapan Fatih Terim'i bu alanda geride bıraktı.
ÜST ÜSTE 4. ŞAMPİYONLUK
Okan Buruk, 2025-2026 sezonundaki lig zaferiyle üst üste 4. kez Trendyol Süper Lig şampiyonluğu yaşayan ikinci teknik direktör unvanını aldı.
Buruk, 1996-2000 yılları arasında Galatasaray ile üst üste 4 lig şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim'i bu alanda yakaladı.
HEDEF 5. ŞAMPİYONLUK
Tecrübeli teknik adam, 2026-2027 sezonunda da mutlu sona ulaşarak ligi üst üste 5. kez kazanan ilk teknik direktör olmayı hedefliyor.
Galatasaray'da Buruk yönetimindeki yeni sezonun en önemli hedeflerinden biri bu rekor olacak.
GALATASARAY İLE 6 KUPA
Okan Buruk, Galatasaray'ın başında şu ana kadar 6 kupa kazandı.
Sarı-kırmızılı takımla 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa zaferi yaşayan Buruk, kulüp tarihindeki başarılı teknik direktörler arasındaki yerini güçlendirdi.
203 MAÇTA GÖREV ALDI
Okan Buruk, Galatasaray'ı yönettiği 1481 günlük süreçte 203 maçta takımın başında yer aldı.
Bu karşılaşmalarda 144 galibiyet, 28 beraberlik ve 31 mağlubiyet yaşayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 457 gol atarken kalesinde 212 gol gördü.
FUTBOLCU VE TEKNİK ADAM OLARAK REKOR
Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adam olarak toplamda en fazla şampiyonluk yaşayan isim konumunda bulunuyor.
Kariyerinde futbolcu olarak 7, teknik direktör olarak 5 lig şampiyonluğu yaşayan Buruk'un toplamda 12 Süper Lig kupası bulunuyor.
PUAN REKORUNU KIRDI
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 2023-2024 sezonunda Süper Lig tarihinin puan rekorunu kırdı.
Sarı-kırmızılı takım, 38 maçta 33 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 102 puana ulaşarak lig tarihinde üç haneli puanı gören ilk takım oldu.
ÜST ÜSTE GALİBİYET REKORU
Galatasaray, Okan Buruk döneminde Süper Lig'de üst üste maç kazanma rekorunu da kırdı.
Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonunun 20 ile 36. haftaları arasında oynadığı 17 maçı da kazanarak önemli bir seriye imza attı.
DEPLASMANDA TARİHİ SERİ
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, deplasmanda üst üste en çok maç kazanan takım unvanını da elde etti.
Sarı-kırmızılılar, Trabzonspor galibiyetiyle başlayan ve RAMS Başakşehir maçıyla sona eren süreçte üst üste 17 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.
50 DIŞ SAHA GALİBİYETİNE EN HIZLI ULAŞAN İSİM
Okan Buruk, Süper Lig tarihinde 50 deplasman galibiyetine en hızlı ulaşan teknik direktör oldu.
Buruk, ligdeki 64. deplasman maçında 50. galibiyetini alarak bu alanda da rekor kırdı.
75 GALİBİYETE EN HIZLI ULAŞTI
Okan Buruk, Süper Lig'de bir takımla 75 galibiyete en hızlı ulaşan teknik direktör unvanını da aldı.
Galatasaray'ın başında 90. lig maçında 75. galibiyetini yaşayan Buruk, daha önce Christoph Daum'a ait olan rekoru geride bıraktı.