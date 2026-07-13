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Beşiktaş'a Real Madrid'den bedava orta saha!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Serbest statüde bulunan İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos siyah-beyazlılara teklif edilirken, oyuncunun transferiyle ilgili son kararı teknik direktör Vincenzo Italiano ve yönetim verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 09:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Real Madrid'den bedava orta saha!
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Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah beyazlı yönetim, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan ile kadrosunu güçlendirdi.

Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takıma bir transfer önerisi daha geldi. A Spor'da yer alan habere göre; serbest statüde bulunan Dani Ceballos, Beşiktaş'a önerildi.

AJAX VE REAL BETIS TAKİPTE

Son olarak Real Madrid forması giyen oyuncunun durumunu Ajax ve Real Betis de yakından takip ediyor.

SON KARAR ITALIANO'NUN

Haberde 29 yaşındaki futbolcu için son kararı Beşiktaş yönetimi ve Vincenzo Italiano'nun vereceği belirtildi.

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

KARİYERİ

Arsenal ve Real Betis formaları da giyen oyuncu, Madrid devine 2017 yılında 16.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

İspanya Milli Takımı formasını da 14 kez giyen Ceballos, 1 kez ağları havalandırmayı başardı.

PERFORMANSI

Geçen sezon Real Madrid forması giyen oyuncu, 23 maça çıkarken, gol ve asist katkısı sunamadı.

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