Beşiktaş'a Real Madrid'den bedava orta saha!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 5 FUTBOLCU GELDİ
Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah beyazlı yönetim, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan ile kadrosunu güçlendirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takıma bir transfer önerisi daha geldi. A Spor'da yer alan habere göre; serbest statüde bulunan Dani Ceballos, Beşiktaş'a önerildi.
AJAX VE REAL BETIS TAKİPTE
Son olarak Real Madrid forması giyen oyuncunun durumunu Ajax ve Real Betis de yakından takip ediyor.
SON KARAR ITALIANO'NUN
Haberde 29 yaşındaki futbolcu için son kararı Beşiktaş yönetimi ve Vincenzo Italiano'nun vereceği belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
KARİYERİ
Arsenal ve Real Betis formaları da giyen oyuncu, Madrid devine 2017 yılında 16.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
İspanya Milli Takımı formasını da 14 kez giyen Ceballos, 1 kez ağları havalandırmayı başardı.
PERFORMANSI
Geçen sezon Real Madrid forması giyen oyuncu, 23 maça çıkarken, gol ve asist katkısı sunamadı.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde şu ana kadar 5 futbolcuyu kadrosuna kattı. Siyah beyazlı yönetim, Kassoum Ouattara, Alexander Nübel, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar ve Salih Özcan ile kadrosunu güçlendirdi.
Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı takıma bir transfer önerisi daha geldi. A Spor'da yer alan habere göre; serbest statüde bulunan Dani Ceballos, Beşiktaş'a önerildi.
AJAX VE REAL BETIS TAKİPTE
Son olarak Real Madrid forması giyen oyuncunun durumunu Ajax ve Real Betis de yakından takip ediyor.
SON KARAR ITALIANO'NUN
Haberde 29 yaşındaki futbolcu için son kararı Beşiktaş yönetimi ve Vincenzo Italiano'nun vereceği belirtildi.
Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
KARİYERİ
Arsenal ve Real Betis formaları da giyen oyuncu, Madrid devine 2017 yılında 16.5 milyon euro bonservis ücretiyle transfer oldu.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
İspanya Milli Takımı formasını da 14 kez giyen Ceballos, 1 kez ağları havalandırmayı başardı.
PERFORMANSI
Geçen sezon Real Madrid forması giyen oyuncu, 23 maça çıkarken, gol ve asist katkısı sunamadı.