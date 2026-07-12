Joao Gomes için İngiliz devleri devrede!

Wolverhampton forması giyen Joao Gomes, Premier Lig'in iki dev takımını peşine taktı.
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ATLETICO TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Atletico Madrid, Joao Gomes ve Wolverhampton ile anlaşmıştı ancak Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transferinden dolayı Gomes'in menajeri Jorge Mendes'e kızgın olan İspanyol ekibi, bu transferden vazgeçti.
İNGİLİZLER DEVREYE GİRDİ
Globo'da yer alan haberde, Atletico Madrid'in, Brezilyalı orta saha oyuncusundan vazgeçmesinin ardından Manchester United ve Liverpool'un transfer için devreye girdiği ve Wolverhampton ile temas kurduğu belirtildi.
Wolverhampton'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Joao Gomes, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
MANU VE LIVERPOOL Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Globo'da yer alan habere göre, Manchester United ve Liverpool, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.
ATLETICO TRANSFERDEN VAZGEÇTİ
Atletico Madrid, Joao Gomes ve Wolverhampton ile anlaşmıştı ancak Bernardo Silva'nın Real Madrid'e transferinden dolayı Gomes'in menajeri Jorge Mendes'e kızgın olan İspanyol ekibi, bu transferden vazgeçti.
İNGİLİZLER DEVREYE GİRDİ
Globo'da yer alan haberde, Atletico Madrid'in, Brezilyalı orta saha oyuncusundan vazgeçmesinin ardından Manchester United ve Liverpool'un transfer için devreye girdiği ve Wolverhampton ile temas kurduğu belirtildi.
Wolverhampton'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Joao Gomes, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.