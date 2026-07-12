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Altay'da Sefa da veda etti

Altay'da 6 yıldır forma giyen stoper Sefa Özdemir, sözleşmesinin sona ermesinin ardından siyah-beyazlı kulübe veda etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 13:44
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'da Sefa da veda etti
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3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kan kaybının devam ettiği transfer yasaklısı Altay'da 6 yıldır takımda forma giyen stoper Sefa Özdemir de veda etti.

Kulüpte 2020'den bu yana kadroda yer alan 28 yaşındaki oyuncu sözleşmesi bittikten sonra ayrıldı. Süper Lig'de yer aydığı 2021-2022 sezonunun devre arasından beri transfer yasaklısı olan, 5 yıldır eski oyuncularına olan borçları yüzünden kadrosunu takviye edemeyen Altay'da Sefa geçen sezon 29 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu Altay formasını 6 senede 3 farklı ligde giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla  

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