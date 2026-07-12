Altay'da Sefa da veda etti

3'üncü Lig'de yeni sezon öncesi kan kaybının devam ettiği transfer yasaklısı Altay'da 6 yıldır takımda forma giyen stoper Sefa Özdemir de veda etti.
Kulüpte 2020'den bu yana kadroda yer alan 28 yaşındaki oyuncu sözleşmesi bittikten sonra ayrıldı. Süper Lig'de yer aydığı 2021-2022 sezonunun devre arasından beri transfer yasaklısı olan, 5 yıldır eski oyuncularına olan borçları yüzünden kadrosunu takviye edemeyen Altay'da Sefa geçen sezon 29 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu Altay formasını 6 senede 3 farklı ligde giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Kulüpte 2020'den bu yana kadroda yer alan 28 yaşındaki oyuncu sözleşmesi bittikten sonra ayrıldı. Süper Lig'de yer aydığı 2021-2022 sezonunun devre arasından beri transfer yasaklısı olan, 5 yıldır eski oyuncularına olan borçları yüzünden kadrosunu takviye edemeyen Altay'da Sefa geçen sezon 29 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu Altay formasını 6 senede 3 farklı ligde giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE