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Fiorentina, Oulai için geliyor

Fiorentina'nın yetkilileri, Christ Oulai transferi için gelecek hafta Türkiye'ye gelecek. 20 yaşındaki genç futbolcunun, İtalyan ekibine transfer olmaya sıcak baktığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 15:36
Haber: Sporx.com dış haberler
Fiorentina, Oulai için geliyor
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Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Ouali, transfer gündeminde düşmüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, 20 yaşındaki genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

GELECEK HAFTA BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Tuttomercato'da yer alan habere göre, Ouali'nin transferi için gelecek hafta belirleyici olabilir.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Fiorentina'nın yetkililerinin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği ve Oulai ile birlikte menajerinin transfer için istekli olduğu öne sürüldü.

TRANSFER ŞARTLARI

Oulai'nin Fiorentina'ya transferinin 30 milyon euro bonservis, bazı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesi ile sonuçlanabileceği öne sürüldü.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor'a geçen sezon transfer olan Oulai, bordo-mavililerde 31 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

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