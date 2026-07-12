Fiorentina, Oulai için geliyor

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Ouali, transfer gündeminde düşmüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, 20 yaşındaki genç futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.
GELECEK HAFTA BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Ouali'nin transferi için gelecek hafta belirleyici olabilir.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Fiorentina'nın yetkililerinin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği ve Oulai ile birlikte menajerinin transfer için istekli olduğu öne sürüldü.
TRANSFER ŞARTLARI
Oulai'nin Fiorentina'ya transferinin 30 milyon euro bonservis, bazı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesi ile sonuçlanabileceği öne sürüldü.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'a geçen sezon transfer olan Oulai, bordo-mavililerde 31 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
GELECEK HAFTA BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Ouali'nin transferi için gelecek hafta belirleyici olabilir.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Fiorentina'nın yetkililerinin önümüzdeki hafta Türkiye'ye geleceği ve Oulai ile birlikte menajerinin transfer için istekli olduğu öne sürüldü.
TRANSFER ŞARTLARI
Oulai'nin Fiorentina'ya transferinin 30 milyon euro bonservis, bazı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesi ile sonuçlanabileceği öne sürüldü.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor'a geçen sezon transfer olan Oulai, bordo-mavililerde 31 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.