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Kelechi Iheanacho'dan Türkiye için karar!

Bursaspor'un gündemine gelen Kelechi Iheanacho, Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 15:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Instagram
Kelechi Iheanacho'dan Türkiye için karar!
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Golcü arayışlarını sürdüren Trendyol 1. Lig'in yeni takımı Bursaspor'un gündemine gelen son ismin Nijeryalı santrfor Kelechi Iheanacho olduğu ileri sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TÜRKİYE İÇİN RET!

Celtic ile sözleşmesini henüz yenilemeyen 29 yaşındaki futbolcuya Türkiye'nin yanı sıra Katar'dan da ilgi olduğu ancak Iheanacho'nun gelen teklifleri geri çevirdiği belirtildi.

CELTIC İLE GÖRÜŞÜYOR

Yunan gazeteci George Tsarouchas'ın haberine göre; golcü oyuncu, Celtic ile 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak için görüşmeler yapıyor.

Haberde, Iheanacho'nın Türkiye ve Katar'dan gelen teklifleri reddettiği ve İskoç takımına dönmesinin en olası senaryo olduğu kaydedildi.

Celtic Teknik Direktörü Martin O'Neill de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Iheanacho ile görüşmelerin hızlandığını söylemişti.

CELTIC PERFORMANSI

Celtic forması altında geride kalan sezonda 24 maçta süre bulan Nijeryalı futbolcu, 9 gol attı ve 1 asist yaptı.

 

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