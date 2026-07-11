Greenwood'un geliş tarihi için flaş iddia!

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferini kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE PAZAR VEYA PAZARTESİ İSTANBUL'DA
SportMediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre sarı-lacivertli yönetim, İngiliz yıldızı pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Marsilya ile yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı belirtilirken, futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'da olması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
24 yaşındaki Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
SportMediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre sarı-lacivertli yönetim, İngiliz yıldızı pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Marsilya ile yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı belirtilirken, futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'da olması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
24 yaşındaki Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.