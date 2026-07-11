12 Temmuz
Norveç-İngiltere
0-020'
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-2
11 Temmuz
Aalesund-Molde
2-2
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
4-0
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Greenwood'un geliş tarihi için flaş iddia!

Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 12 Temmuz pazar ya da 13 Temmuz pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 22:31
Haber: Sporx.com dış haberler
Greenwood'un geliş tarihi için flaş iddia!
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SportMediaset muhabiri Orazio Accomando'nun haberine göre sarı-lacivertli yönetim, İngiliz yıldızı pazar ya da pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Marsilya ile yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı belirtilirken, futbolcunun kısa süre içinde sağlık kontrolleri ve resmi imza için İstanbul'da olması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

24 yaşındaki Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maçta 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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