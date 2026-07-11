12 Temmuz
Norveç-İngiltere
00:00
12 Temmuz
Arjantin-İsviçre
04:00
11 Temmuz
Fredrikstad-Lillestroem
0-012'
11 Temmuz
Aalesund-Molde
17:00
11 Temmuz
Tromsoe-Vaalerenga
19:00
11 Temmuz
Lyon-St. Gallen
6-3
11 Temmuz
Anderlecht-NEC Nijmegen
3-2
11 Temmuz
Nancy-Troyes
1-3

Beşiktaş'tan ayrıldı, 2.Lig'e transfer oldu!

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki santrforu Adnan Karahisar, siyah beyazlı kulüple yollarını ayırdı ve 2. Lig takımı Aliağa FK ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 13:35
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Beşiktaş'tan ayrıldı, 2.Lig'e transfer oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
2'nci Lig ekiplerinden Aliağa FK'da teknik direktörlük görevine Namet Ateş'in getirilmesinin ardından ilk resmi transfer açıklaması geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İzmir temsilcisi son olarak geçen sezon Adana 01 FK'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaş patentli santrfor (20) Adnan Karahisar ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Milli takım formasıyla alt yaş kategorilerinde 23 maça çıkan Adnan Karahisar'a hoş geldin diyor, formamız altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Adnan geçen sezon ligde 24 maçta 2 gol kaydetti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.