10 Temmuz
İspanya-Belçika
1-039'
10 Temmuz
Dundalk -Drogheda Utd
1-0DA
10 Temmuz
Wolfsberger AC-Metalist Kharkiv
3-3
10 Temmuz
Ried-Başakşehir
1-1
10 Temmuz
FC Nordsjaelland-Gornik Zabrze
0-2
10 Temmuz
Ajax-AEK Larnaca
1-0

Fenerbahçe'den Greenwood için resmi açıklama!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya kampı için gidilen Linz Havalimanı'nda taraftarların Mason Greenwood transferine ilişkin sorusuna tek kelimelik yanıt verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 22:22 | Son Güncelleme Tarihi:
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den Greenwood için resmi açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan Mason Greenwood ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya kampı için gidilen Linz Havalimanı'nda taraftarlarla bir araya geldi. Sarı-lacivertli taraftarların, transfer gündemindeki İngiliz futbolcu Mason Greenwood'u sorması üzerine Çetin'in verdiği kısa yanıt büyük heyecan yarattı.

OĞUZ ÇETİN'DEN TEK KELİMELİK YANIT

Taraftarların, "Greenwood geliyor mu?" sorusuna Oğuz Çetin'in, "Geliyor" cevabını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.