Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ezgi Çağlar, Büşra Kenet, Teodora Nicoara, Beyza Semercioğlu, Gülbin Hız, Marija Aleksic, Meryem Cennet Çal, Defnesu Aldemir, Aminata Haidara ve Lara Antunes Pintassilgo, Beşiktaş kadrosunda yer almayacak.
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda on ayrılık!
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 oyuncuyla yollar ayrıldı.
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