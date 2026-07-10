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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda on ayrılık!

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda 10 oyuncuyla yollar ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 17:41
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda on ayrılık!
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Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, 10 futbolcuyla yolların ayrıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Ezgi Çağlar, Büşra Kenet, Teodora Nicoara, Beyza Semercioğlu, Gülbin Hız, Marija Aleksic, Meryem Cennet Çal, Defnesu Aldemir, Aminata Haidara ve Lara Antunes Pintassilgo, Beşiktaş kadrosunda yer almayacak.



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