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Umut Bozok'a İtalya'dan teklif

İtalya'dan Sampdoria, Eyüpspor'dan ayrılan Umut Bozok'a teklifte bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Temmuz 2026 13:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Umut Bozok'a İtalya'dan teklif
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Eyüpspor ile yollarını ayıran Umut Bozok, rotayı Avrupa'ya kırabilir. 29 yaşındaki santrforun sürpriz bir teklif aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ajansspor'un haberine göre, İtalya Serie B ekibi Sampdoria, Umut Bozok'a transfer teklifi yaptı. Deneyimli golcünün teklife nasıl dönüş yapacağı merak konusu oldu.

Sampdoria son olarak dünyaca ünlü futbolcu Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmıştı. 35 yaşındaki futbolcu da bonservis ücreti ödenmeden transfer edilmişti.

Umut Bozok kariyerinde daha önce Avrupa'da Nimes, GS Consolar M., Lorient ve Troyes takımlarının formasını giydi.

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