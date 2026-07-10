Umut Bozok'a İtalya'dan teklif

Eyüpspor ile yollarını ayıran Umut Bozok, rotayı Avrupa'ya kırabilir. 29 yaşındaki santrforun sürpriz bir teklif aldığı iddia edildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ajansspor'un haberine göre, İtalya Serie B ekibi Sampdoria, Umut Bozok'a transfer teklifi yaptı. Deneyimli golcünün teklife nasıl dönüş yapacağı merak konusu oldu.
Sampdoria son olarak dünyaca ünlü futbolcu Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmıştı. 35 yaşındaki futbolcu da bonservis ücreti ödenmeden transfer edilmişti.
Umut Bozok kariyerinde daha önce Avrupa'da Nimes, GS Consolar M., Lorient ve Troyes takımlarının formasını giydi.
Sampdoria son olarak dünyaca ünlü futbolcu Lorenzo Insigne'yi kadrosuna katmıştı. 35 yaşındaki futbolcu da bonservis ücreti ödenmeden transfer edilmişti.
Umut Bozok kariyerinde daha önce Avrupa'da Nimes, GS Consolar M., Lorient ve Troyes takımlarının formasını giydi.