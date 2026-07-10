Fenerbahçe'de yabancı bilmecesi! Büyük temizlik kapıda

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, yabancı oyuncu kontenjanı yönetimin önündeki en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni sezonda 10+4 yabancı kuralında değişikliğe gitmemesi sonrası sarı-lacivertlilerin kadrosundaki yabancı oyuncu sayısının 23'e ulaştığı belirtildi.
Kanat ve santrfor transferlerinin tamamlanması halinde bu sayının 25'e çıkmasının beklendiği öne sürüldü.
9 İSİM DÜŞÜNÜLMÜYOR
Bu gelişmenin ardından yönetimin kadroda kapsamlı bir revizyon hazırlığında olduğu öne sürüldü. Sofyan Amrabat, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde ve Anthony Musaba'nın takımdan ayrılması planlanan isimler arasında yer aldığı aktarıldı. Ayrıca yaş kriteri nedeniyle kurala uyan Ognjen Mimovic, Omar Fayed ve Fall gibi isimlerin de kadroda düşünülmediği ifade edildi.
YILDIZ OYUNCULARLA VEDALAŞILABİLİR
Öte yandan yabancı kontenjanına uyum sağlanabilmesi için Fred, Nelson Semedo, Anderson Talisca ve N'Golo Kante arasından da bazı oyuncularla yolların ayrılabileceği öne sürüldü. Semedo'nun pozisyonu nedeniyle takımda kalmaya daha yakın olduğu, Talisca ile Kante'nin ise yüksek maliyetleri nedeniyle ayrılık ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi.
Kanat ve santrfor transferlerinin tamamlanması halinde bu sayının 25'e çıkmasının beklendiği öne sürüldü.
9 İSİM DÜŞÜNÜLMÜYOR
Bu gelişmenin ardından yönetimin kadroda kapsamlı bir revizyon hazırlığında olduğu öne sürüldü. Sofyan Amrabat, Rodrigo Becao, Diego Carlos, Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde ve Anthony Musaba'nın takımdan ayrılması planlanan isimler arasında yer aldığı aktarıldı. Ayrıca yaş kriteri nedeniyle kurala uyan Ognjen Mimovic, Omar Fayed ve Fall gibi isimlerin de kadroda düşünülmediği ifade edildi.
YILDIZ OYUNCULARLA VEDALAŞILABİLİR
Öte yandan yabancı kontenjanına uyum sağlanabilmesi için Fred, Nelson Semedo, Anderson Talisca ve N'Golo Kante arasından da bazı oyuncularla yolların ayrılabileceği öne sürüldü. Semedo'nun pozisyonu nedeniyle takımda kalmaya daha yakın olduğu, Talisca ile Kante'nin ise yüksek maliyetleri nedeniyle ayrılık ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi.