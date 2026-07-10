Curry: 'LeBron'la aynı takımda olmak NBA tarihindeki en özel hikâyelerden biri olur'

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, uzun yıllar boyunca LeBron James ile aynı takımda oynamanın yalnızca bir hayal olduğunu düşündüğünü ancak artık bunun gerçekçi bir ihtimal haline geldiğini ve gerçekleşmesi halinde bunun tarihe geçecek bir hikâye olacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Perşembe günü Nevada'daki Edgewood Tahoe Golf Sahası'nda konuşan Curry, ESPN'den Anthony Slater'ın aktardığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Muhtemelen iki ya da üç yıl öncesine kadar bu sadece hayal ürünü bir soruydu, hatta aklıma bile gelmezdi. Ama işin cazibesi de burada. Onun 24. sezonuna giriyor olması, benim ise 18. sezonuma hazırlanıyor olmam, yıllar boyunca yaşadığımız rekabet... Bu, NBA tarihinde hatta spor tarihinde eşine az rastlanacak bir hikâye olurdu. Ama şu an bunun hakkında konuşmak için biraz erken."
NBA kamuoyu, LeBron James'in 2026-27 sezonunda Los Angeles Lakers'a dönmeyeceğini açıklamasının ardından kariyerine hangi takımda devam edeceğine odaklanmış durumda.
Warriors'ın yanı sıra Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves ve Philadelphia 76ers'ın da James'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer aldığı bildiriliyor.
Anthony Slater'ın haberine göre Warriors cephesi James'i ikna edebileceğine dair temkinli bir iyimserlik taşıyor. Ancak organizasyon, Cavaliers'ın bu yarıştaki en güçlü adaylardan biri olabileceğinin de farkında.
Haberde ayrıca Curry ile LeBron'un bu hafta iletişim halinde olduğu, Draymond Green'in ise 41 yaşındaki yıldızla birlikte tatilde bulunduğu belirtildi.
Curry ile James, 2014-2018 yılları arasında üst üste dört NBA Finali'nde karşı karşıya gelmiş, Warriors bu seride üç şampiyonluk kazanmıştı.
"Muhtemelen iki ya da üç yıl öncesine kadar bu sadece hayal ürünü bir soruydu, hatta aklıma bile gelmezdi. Ama işin cazibesi de burada. Onun 24. sezonuna giriyor olması, benim ise 18. sezonuma hazırlanıyor olmam, yıllar boyunca yaşadığımız rekabet... Bu, NBA tarihinde hatta spor tarihinde eşine az rastlanacak bir hikâye olurdu. Ama şu an bunun hakkında konuşmak için biraz erken."
NBA kamuoyu, LeBron James'in 2026-27 sezonunda Los Angeles Lakers'a dönmeyeceğini açıklamasının ardından kariyerine hangi takımda devam edeceğine odaklanmış durumda.
Warriors'ın yanı sıra Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves ve Philadelphia 76ers'ın da James'i kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında yer aldığı bildiriliyor.
Anthony Slater'ın haberine göre Warriors cephesi James'i ikna edebileceğine dair temkinli bir iyimserlik taşıyor. Ancak organizasyon, Cavaliers'ın bu yarıştaki en güçlü adaylardan biri olabileceğinin de farkında.
Haberde ayrıca Curry ile LeBron'un bu hafta iletişim halinde olduğu, Draymond Green'in ise 41 yaşındaki yıldızla birlikte tatilde bulunduğu belirtildi.
Curry ile James, 2014-2018 yılları arasında üst üste dört NBA Finali'nde karşı karşıya gelmiş, Warriors bu seride üç şampiyonluk kazanmıştı.