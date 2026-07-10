Trabzonspor'dan Oulai kararı

Trabzonspor, Christ Oulai için bonservis beklentisini netleştirdi.
TEKLİFLER MASADA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu için kapıyı 40 milyon Euro'dan açıyor. Avrupa'da birçok kulübün radarında bulunan genç yıldız için Brentford ve Fiorentina'nın teklifleri masada duruyor.
İngilizler 32 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, İtalyanlar 25 milyon Euro seviyesinde kaldı.
GALATASARAY DA TAKİPTE
Galatasaray da 20 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ediyor.
Trabzonspor Yönetimi, Oulai'yi ancak beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde satmayı planlıyor.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor forması altında geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Christ Oulai, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
TEKLİFLER MASADA Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu için kapıyı 40 milyon Euro'dan açıyor. Avrupa'da birçok kulübün radarında bulunan genç yıldız için Brentford ve Fiorentina'nın teklifleri masada duruyor.
İngilizler 32 milyon Euro'yu gözden çıkarırken, İtalyanlar 25 milyon Euro seviyesinde kaldı.
GALATASARAY DA TAKİPTE
Galatasaray da 20 yaşındaki oyuncunun durumunu takip ediyor.
Trabzonspor Yönetimi, Oulai'yi ancak beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde satmayı planlıyor.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor forması altında geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Christ Oulai, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.