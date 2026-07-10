LeBron James'i ikna etmek isteyen takımlar sesli mesaj gönderiyor

Serbest oyuncu konumundaki LeBron James'i kadrosuna katmak isteyen takımların, yıldız oyuncuyu ikna edebilmek amacıyla kendisine sesli mesajlar gönderdiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania ve Dave McMenamin'in haberine göre James'in menajeri Rich Paul, kulüp yöneticilerinin dört kez NBA şampiyonu olan yıldızı kendi organizasyonlarına katılmaya ikna edebilmesi için bu iletişim sürecini organize etti.
Haberde, birçok takım sahibinin, kulüp başkanının ve genel menajerin James'e özel sesli mesaj kaydederek tekliflerini ilettiği belirtildi.
Bu sürece hangi takımların katıldığı netlik kazanmazken, James'in adı en güçlü adaylar arasında gösterilen Miami Heat ve Cleveland Cavaliers ile geçmişten gelen güçlü bağları bulunuyor.
Öte yandan Harris Blitzer Sports & Entertainment'ın spor operasyonları başkanı Bob Myers da kısa süre önce katıldığı "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" podcastinde LeBron'a Philadelphia 76ers'a katılması yönünde çağrıda bulunmuş ve bunun yıldız oyuncunun "şampiyonluk kazanması için en iyi fırsat" olacağını söylemişti.
41 yaşındaki James, önümüzdeki sezon kariyerindeki rekor niteliğindeki 24. NBA sezonuna çıkmaya hazırlanıyor.
22 kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, haziran ayının sonlarında Los Angeles Lakers yönetimine sekiz sezonun ardından kariyerine başka bir takımda devam edeceğini bildirmişti.
Haberde, birçok takım sahibinin, kulüp başkanının ve genel menajerin James'e özel sesli mesaj kaydederek tekliflerini ilettiği belirtildi.
Bu sürece hangi takımların katıldığı netlik kazanmazken, James'in adı en güçlü adaylar arasında gösterilen Miami Heat ve Cleveland Cavaliers ile geçmişten gelen güçlü bağları bulunuyor.
Öte yandan Harris Blitzer Sports & Entertainment'ın spor operasyonları başkanı Bob Myers da kısa süre önce katıldığı "Game Over with Max Kellerman and Rich Paul" podcastinde LeBron'a Philadelphia 76ers'a katılması yönünde çağrıda bulunmuş ve bunun yıldız oyuncunun "şampiyonluk kazanması için en iyi fırsat" olacağını söylemişti.
41 yaşındaki James, önümüzdeki sezon kariyerindeki rekor niteliğindeki 24. NBA sezonuna çıkmaya hazırlanıyor.
22 kez All-Star seçilen yıldız oyuncu, haziran ayının sonlarında Los Angeles Lakers yönetimine sekiz sezonun ardından kariyerine başka bir takımda devam edeceğini bildirmişti.