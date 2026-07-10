Kawhi Leonard takası, NBA'in Clippers soruşturması tamamlanana kadar askıya alındı

Toronto Raptors ile Los Angeles Clippers arasında Kawhi Leonard'ın Toronto'ya dönüşünü öngören takas, NBA'in Clippers hakkında yürüttüğü maaş bütçesi kurallarını ihlal soruşturması sonuçlanana kadar askıya alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Taraflar tarafından perşembe günü yapılan açıklamada, soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar verildiği duyuruldu.
Bu gelişme takasın tamamen iptal edildiği anlamına gelmiyor. Raptors, Leonard'ı kadrosuna katma isteğini sürdürdüğünü belirtirken, Clippers da daha önce olduğu gibi herhangi bir usulsüzlük yapmadığını yineledi.
Soruşturmanın odağında, Leonard ile çevre dostu dijital banka olarak faaliyet gösteren ancak daha sonra iflas eden California merkezli Aspiration Fund Adviser LLC arasında imzalanan sponsorluk anlaşması yer alıyor.
Raptors kulübü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"NBA yönetimi, Clippers hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Kawhi Leonard'ın durumunu etkileyebilecek olası sonuçların riskini üstlenmemiz gerektiğini bize bildirdi. Bu nedenle ligin soruşturmasının tamamlanmasını bekleyeceğiz."
NBA soruşturmasının ne zaman sonuçlanacağına ilişkin resmi bir takvim bulunmuyor. Bağımsız hukuk danışmanları tarafından yürütülen inceleme hakkında lig yönetimi perşembe günü yorum yapmazken, NBA Başkanı Adam Silver son haftalarda soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını istediğini söylemişti.
Silver, geçtiğimiz ay NBA Finalleri sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Talimatım şu yönde; sonsuza kadar soruşturma yürütemeyiz. Bir noktada bunu sonuçlandırmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda en önemli konu doğru sonuca ulaşmak."
NBA, gazeteci Pablo Torre'nin haberinin ardından geçtiğimiz eylül ayında Leonard ile Aspiration Fund Adviser LLC arasında imzalanan 28 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasının lig kurallarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Şirketin kurucu ortaklarından Joseph Sanberg ise geçtiğimiz ay yatırımcıları ve kredi kuruluşlarını en az 248 milyon dolar dolandırdığını kabul etmesinin ardından federal mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Clippers yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu soruşturmanın merkezinde Joe Sanberg ve Aspiration bulunuyor. Kawhi Leonard'a Aspiration üzerinden para aktarmadık. Pek çok büyük yatırımcı, finans kuruluşu ve iş ortağı gibi biz de Sanberg'in gerçekleştirdiği dolandırıcılığın mağdurlarından biriyiz. Kendisi suçlu bulunmuş ve 14 yıl hapis cezası almıştır.
"Bu sürecin takımımız, taraftarlarımız, Raptors organizasyonu, onların taraftarları ve geleceği bu süreçten etkilenen oyuncular üzerinde yarattığı belirsizliğin farkındayız. Ancak gerçekler tarafsız ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğinde NBA'in en başından beri söylediğimiz şeyi doğrulayacağına inanıyoruz. Hakkımızdaki suçlamaları işlemedik."
Toronto Raptors ise Leonard'ı kadrosuna katma konusundaki kararlılığını yineledi.
Kulübün açıklamasında, "Raptors, Kawhi Leonard'ı yeniden Toronto'ya getirmeyi büyük bir istekle bekliyor. Oyuncularımız, organizasyonumuz ve taraftarlarımız adına sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz." denildi.
İki kulüp, 30 Haziran'da Leonard'ı Toronto'ya gönderecek takas üzerinde anlaşmaya varmıştı.
Anlaşmaya göre Raptors; Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, iki ikinci tur draft hakkı ve draft seçim takası haklarını Clippers'a gönderecek, karşılığında Leonard'ı kadrosuna katacaktı.
Leonard, Toronto'da geçirdiği tek sezonda Raptors'ı franchise tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna taşımıştı.
Ay başında 35 yaşına giren yıldız oyuncu, Clippers formasıyla geçtiğimiz sezon 65 maçta 27.9 sayı ortalaması yakalayarak kariyerinin en yüksek sayı ortalamasını elde etmişti.
Leonard, kariyerinde yedi kez All-Star seçilirken yedi kez de All-NBA takımına girdi. Ayrıca biri 2014 yılında San Antonio Spurs, diğeri ise 2019 yılında Toronto Raptors formasıyla olmak üzere iki NBA şampiyonluğu bulunuyor. Tecrübeli yıldız, aynı zamanda ligin en iyi savunmacıları arasında gösteriliyor.
Bu gelişme takasın tamamen iptal edildiği anlamına gelmiyor. Raptors, Leonard'ı kadrosuna katma isteğini sürdürdüğünü belirtirken, Clippers da daha önce olduğu gibi herhangi bir usulsüzlük yapmadığını yineledi.
Soruşturmanın odağında, Leonard ile çevre dostu dijital banka olarak faaliyet gösteren ancak daha sonra iflas eden California merkezli Aspiration Fund Adviser LLC arasında imzalanan sponsorluk anlaşması yer alıyor.
Raptors kulübü yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"NBA yönetimi, Clippers hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle Kawhi Leonard'ın durumunu etkileyebilecek olası sonuçların riskini üstlenmemiz gerektiğini bize bildirdi. Bu nedenle ligin soruşturmasının tamamlanmasını bekleyeceğiz."
NBA soruşturmasının ne zaman sonuçlanacağına ilişkin resmi bir takvim bulunmuyor. Bağımsız hukuk danışmanları tarafından yürütülen inceleme hakkında lig yönetimi perşembe günü yorum yapmazken, NBA Başkanı Adam Silver son haftalarda soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını istediğini söylemişti.
Silver, geçtiğimiz ay NBA Finalleri sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Talimatım şu yönde; sonsuza kadar soruşturma yürütemeyiz. Bir noktada bunu sonuçlandırmanız gerekiyor. Ama aynı zamanda en önemli konu doğru sonuca ulaşmak."
NBA, gazeteci Pablo Torre'nin haberinin ardından geçtiğimiz eylül ayında Leonard ile Aspiration Fund Adviser LLC arasında imzalanan 28 milyon dolarlık sponsorluk anlaşmasının lig kurallarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlatmıştı.
Şirketin kurucu ortaklarından Joseph Sanberg ise geçtiğimiz ay yatırımcıları ve kredi kuruluşlarını en az 248 milyon dolar dolandırdığını kabul etmesinin ardından federal mahkeme tarafından 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Clippers yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bu soruşturmanın merkezinde Joe Sanberg ve Aspiration bulunuyor. Kawhi Leonard'a Aspiration üzerinden para aktarmadık. Pek çok büyük yatırımcı, finans kuruluşu ve iş ortağı gibi biz de Sanberg'in gerçekleştirdiği dolandırıcılığın mağdurlarından biriyiz. Kendisi suçlu bulunmuş ve 14 yıl hapis cezası almıştır.
"Bu sürecin takımımız, taraftarlarımız, Raptors organizasyonu, onların taraftarları ve geleceği bu süreçten etkilenen oyuncular üzerinde yarattığı belirsizliğin farkındayız. Ancak gerçekler tarafsız ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğinde NBA'in en başından beri söylediğimiz şeyi doğrulayacağına inanıyoruz. Hakkımızdaki suçlamaları işlemedik."
Toronto Raptors ise Leonard'ı kadrosuna katma konusundaki kararlılığını yineledi.
Kulübün açıklamasında, "Raptors, Kawhi Leonard'ı yeniden Toronto'ya getirmeyi büyük bir istekle bekliyor. Oyuncularımız, organizasyonumuz ve taraftarlarımız adına sürecin en kısa sürede sonuçlanmasını umuyoruz." denildi.
İki kulüp, 30 Haziran'da Leonard'ı Toronto'ya gönderecek takas üzerinde anlaşmaya varmıştı.
Anlaşmaya göre Raptors; Brandon Ingram, Gradey Dick, iki birinci tur draft hakkı, iki ikinci tur draft hakkı ve draft seçim takası haklarını Clippers'a gönderecek, karşılığında Leonard'ı kadrosuna katacaktı.
Leonard, Toronto'da geçirdiği tek sezonda Raptors'ı franchise tarihinin ilk NBA şampiyonluğuna taşımıştı.
Ay başında 35 yaşına giren yıldız oyuncu, Clippers formasıyla geçtiğimiz sezon 65 maçta 27.9 sayı ortalaması yakalayarak kariyerinin en yüksek sayı ortalamasını elde etmişti.
Leonard, kariyerinde yedi kez All-Star seçilirken yedi kez de All-NBA takımına girdi. Ayrıca biri 2014 yılında San Antonio Spurs, diğeri ise 2019 yılında Toronto Raptors formasıyla olmak üzere iki NBA şampiyonluğu bulunuyor. Tecrübeli yıldız, aynı zamanda ligin en iyi savunmacıları arasında gösteriliyor.