KPSS 2026 Başvuru Ne Zaman? KPSS Başvuru Tarihleri Açıklandı

2026 KPSS Lisans başvuruları 1 Temmuz 2026 - 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ise 6 Eylül 2026 tarihinde uygulanacak.

KPSS Ön Lisans 2026 başvuruları ne zaman?

Ön lisans mezunlarının katıldığı KPSS Ön Lisans sınavı için başvuru tarihleri de sınav takviminde yer alıyor.

KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim 2026 başvuruları ne zaman?

Lise mezunlarının katıldığı KPSS Ortaöğretim sınavının da 2026 yılında yapılması planlanıyor.

Ortaöğretim KPSS sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar KPSS başvurularını:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi,

ÖSYM başvuru merkezleri

üzerinden yapabiliyor.

Başvuru işlemlerinde adayların bilgilerini kontrol etmesi ve sınav merkezi tercihlerini doğru yapması gerekiyor.

KPSS 2026 geç başvuru var mı?

Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihleri uygulanıyor. KPSS Lisans için geç başvuru dönemi 22-23 Temmuz 2026 olarak açıklandı.

Sonuç: KPSS 2026 Başvuru Ne Zaman?

KPSS 2026 başvuruları sınav türüne göre farklı tarihlerde yapılacak. KPSS Lisans başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Diğer KPSS oturumlarının başvuru tarihleri de ÖSYM takvimine göre takip edilecek.