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Fenerbahçe, Greenwood için en önde!

Fenerbahçe'nin teklif ettiği 7-8 milyon euroluk maaş 24'lük yıldız Mason Greenwood'u cezbediyor. Roma ise mali şartları nedeniyle bu rakamlara çıkamadı. Greenwood ise beklemek istemiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 01 Temmuz 2026 08:50
Fotoğraf: Instagram
Fenerbahçe, Greenwood için en önde!
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Mason Greenwood transferinde sıcak saatler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe İngiliz yıldız için baskısını artırdı. Roma'nın da devrede olduğu transfer yarışında Sarı-Lacivertliler, oyuncuya yıllık 7-8 milyon avroluk maaş teklif ederek öne geçti.

Marsilya'nın 40 milyon avroluk bir teklifte direttiği süreçte, Greenwood'un önceliğinin Roma olduğu ancak İtalyan ekibinin finansal şartları nedeniyle transferin çıkmaza girdi belirtildi. Bu durum üzerine 24 yaşındaki futbolcu, Roma yönetimine bir ültimatom verdi.

Eğer Roma cephesi beklentileri karşılayamazsa, Greenwood rotasını Fenerbahçe'ye çevirecek.

MARSİLYA 40 MİLYON İSTİYOR

Sarı-Lacivertliler'in sunduğu avantajlı sözleşme, oyuncunun aklını çelmiş durumda. Bu devasa maaş bütçesi ve şampiyonluk hedefi, İngiliz kanat oyuncusunun Fenerbahçe forması giyme ihtimalini her geçen dakika daha da güçlendiriyor.

GEÇEN SEZON 37 GOLLÜK ETKİ

24 yaşındaki oyuncu geçen sezon Marsilya formasıyla çıktığı 45 maçta 26 gol ve 11 asistlik performans gösterdi.

Marsilya oyuncu için 40 milyon euro bonservis talep ediyor. 

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