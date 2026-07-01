Beşiktaş'ta Marc Casado için transfer planı

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlıların, Barcelona forması giyen Marc Casado'yu yakından takip ettiği ve genç orta saha için girişimlere başlayabileceği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CASADO GÜNDEMDE
Beşiktaş'ın, kadro planlaması kapsamında Marc Casado'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. İtalya ve İspanya basınında yer alan haberlerde, siyah-beyazlıların 22 yaşındaki İspanyol orta sahayı takip ettiği aktarıldı.
BARCELONA SATIŞA SICAK
Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marc Casado'nun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Katalan ekibinin, kiralık tekliflerden çok oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmaya sıcak baktığı ve 20 milyon euroluk bir bedel belirlediği kaydedildi.
13 TEMMUZ KRİTİK TARİH
Barcelona'nın, Marc Casado'nun transfer durumunun 13 Temmuz'a kadar netleşmesini planladığı ifade edildi. Genç futbolcunun da geleceğiyle ilgili belirsizliğin kısa süre içinde sona ermesini istediği belirtildi.
MILAN DA DEVREDE
Marc Casado için Milan'ın da devrede olduğu aktarıldı. İtalyan temsilcisinin, İspanyol orta sahayı transfer listesine aldığı ve kısa süre içinde Barcelona ile temas kurabileceği ifade edildi.
Suudi Arabistan'dan bazı takımların da oyuncuyla ilgilendiği ancak Casado'nun Avrupa'da kalmak istediği belirtildi.
LA MASIA'DA YETİŞTİ
Marc Casado, Barcelona'nın altyapısı La Masia'dan yetişti. 22 yaşındaki orta saha, Barcelona altyapısında toplam 75 resmi maça çıktı ve son dönemde kulübün altyapısından yetişen önemli oyunculardan biri olarak gösterildi.
6 VE 8 NUMARADA OYNUYOR
Orta sahada görev yapan Marc Casado, hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. İspanyol futbolcunun çift yönlü oyunu ile dikkat çektiği, 2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla 34 resmi maçta 1397 dakika süre aldığı ve 1 asist yaptığı aktarıldı.
ITALIANO'DAN SEMİH'E YAKIN TAKİP
Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları kapsamında Semih Kılıçsoy da teknik heyetin yakın takibinde bulunuyor. Kiralık döneminin ardından takıma dönen 20 yaşındaki forvete Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun antrenmanlarda yakın ilgi gösterdiği kaydedildi.
Geçen sezon İtalya'da Cagliari formasıyla 27 maçta 4 gol atan Semih'i iyi tanıyan Italiano'nun, genç oyuncuyla sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi.
Beşiktaş'ın, kadro planlaması kapsamında Marc Casado'yu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi. İtalya ve İspanya basınında yer alan haberlerde, siyah-beyazlıların 22 yaşındaki İspanyol orta sahayı takip ettiği aktarıldı.
BARCELONA SATIŞA SICAK
Barcelona ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marc Casado'nun piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
Katalan ekibinin, kiralık tekliflerden çok oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmaya sıcak baktığı ve 20 milyon euroluk bir bedel belirlediği kaydedildi.
13 TEMMUZ KRİTİK TARİH
Barcelona'nın, Marc Casado'nun transfer durumunun 13 Temmuz'a kadar netleşmesini planladığı ifade edildi. Genç futbolcunun da geleceğiyle ilgili belirsizliğin kısa süre içinde sona ermesini istediği belirtildi.
MILAN DA DEVREDE
Marc Casado için Milan'ın da devrede olduğu aktarıldı. İtalyan temsilcisinin, İspanyol orta sahayı transfer listesine aldığı ve kısa süre içinde Barcelona ile temas kurabileceği ifade edildi.
Suudi Arabistan'dan bazı takımların da oyuncuyla ilgilendiği ancak Casado'nun Avrupa'da kalmak istediği belirtildi.
LA MASIA'DA YETİŞTİ
Marc Casado, Barcelona'nın altyapısı La Masia'dan yetişti. 22 yaşındaki orta saha, Barcelona altyapısında toplam 75 resmi maça çıktı ve son dönemde kulübün altyapısından yetişen önemli oyunculardan biri olarak gösterildi.
6 VE 8 NUMARADA OYNUYOR
Orta sahada görev yapan Marc Casado, hem 6 numara hem de 8 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. İspanyol futbolcunun çift yönlü oyunu ile dikkat çektiği, 2025-2026 sezonunda Barcelona formasıyla 34 resmi maçta 1397 dakika süre aldığı ve 1 asist yaptığı aktarıldı.
ITALIANO'DAN SEMİH'E YAKIN TAKİP
Beşiktaş'ta yeni sezon çalışmaları kapsamında Semih Kılıçsoy da teknik heyetin yakın takibinde bulunuyor. Kiralık döneminin ardından takıma dönen 20 yaşındaki forvete Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun antrenmanlarda yakın ilgi gösterdiği kaydedildi.
Geçen sezon İtalya'da Cagliari formasıyla 27 maçta 4 gol atan Semih'i iyi tanıyan Italiano'nun, genç oyuncuyla sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi.