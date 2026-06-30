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Lens, Malang Sarr ile yollarını ayırdı

Lens, sözleşmesi sona eren Malang Sarr ile yollarını ayırdığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 30 Haziran 2026 12:58
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Lens, Malang Sarr ile yollarını ayırdı
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens, sözleşmesi sona eren Malang Sarr ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Racing'in tarihi sezonunun en önemli oyuncularından biri olan Malang Sarr, sözleşmesinin sona ermesiyle Artois'tan ayrılıyor. Kulüp olarak savunma oyuncusuna içtenlikle teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

2024 yılında Chelsea'den Lens'e transfer olan 27 yaşındaki stoper, 2025-2026 sezonunda takımıyla Fransa Kupası şampiyonluğu yaşadı.



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