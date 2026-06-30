Anadolu Efes, Shane Larkin'e veda etti:



"Bugün sadece bir basketbolcuya değil, pek çok çocuğun rol modeline ve kulüp tarihimizde her zaman çok özel bir yere sahip olacak örnek bir sporcuya veda ediyoruz.



Bize yaşattığın her şey için çok teşekkürler Sugar Shane!"…



— Sporx (@sporx) June 30, 2026