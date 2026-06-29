Suns, Miles Bridges'i kadrosuna kattı

Phoenix Suns, Charlotte Hornets'tan Miles Bridges, 2029 yılı birinci tur draft hakkı ve 2027 yılı ikinci tur draft hakkını alırken; karşılığında Grayson Allen, Royce O'Neale ve 2033 yılı birinci tur draft hakkını Charlotte'a gönderdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bridges'in transferiyle birlikte Suns, uzun forvet pozisyonundaki önemli bir ihtiyacını giderdi. Phoenix ayrıca, geleceğe daha yakın tarihlerde kullanılabilecek draft hakları elde ederek bunları hem oyuncu seçimlerinde hem de olası takaslarda değerlendirme fırsatı kazandı.
Bu takasla birlikte Suns, ikinci vergi apronu sınırının daha da altına inerken kadroda da bir boşluk açmış oldu.
Bridges, geçtiğimiz sezon 77 maçta forma giyerek 31.0 dakikada 17.1 sayı, 5.8 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakaladı.
Hornets ise bu takasta bir miktar maaş yükü üstlenmesine rağmen, lüks vergi sınırının yaklaşık 50 milyon dolar altında kalmaya devam edecek.
Charlotte ayrıca, LaMelo Ball takasının ardından yeniden şekillendirdiği arka alan rotasyonuna önemli bir katkı sağlayabilecek olan Grayson Allen'ı kadrosuna kattı. Bunun yanı sıra Hornets, Suns'tan korumasız 2033 birinci tur draft hakkını da elde etti.
Bridges, aile içi şiddet suçlamasını kabul etmemesine rağmen ceza almamasını sağlayan (no contest) savunmasının ardından aldığı ceza nedeniyle 2022-23 sezonunun tamamını ve 2023-24 sezonunun bir bölümünü kaçırmıştı.
29 yaşındaki oyuncu, 2024 yılında Hornets ile 3 yıl 75 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Bridges, kontratının son sezonuna girerken 2026-27 sezonunda 22.8 milyon dolar kazanacak.
Bu takasla birlikte Suns, ikinci vergi apronu sınırının daha da altına inerken kadroda da bir boşluk açmış oldu.
Bridges, geçtiğimiz sezon 77 maçta forma giyerek 31.0 dakikada 17.1 sayı, 5.8 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları yakaladı.
Hornets ise bu takasta bir miktar maaş yükü üstlenmesine rağmen, lüks vergi sınırının yaklaşık 50 milyon dolar altında kalmaya devam edecek.
Charlotte ayrıca, LaMelo Ball takasının ardından yeniden şekillendirdiği arka alan rotasyonuna önemli bir katkı sağlayabilecek olan Grayson Allen'ı kadrosuna kattı. Bunun yanı sıra Hornets, Suns'tan korumasız 2033 birinci tur draft hakkını da elde etti.
Bridges, aile içi şiddet suçlamasını kabul etmemesine rağmen ceza almamasını sağlayan (no contest) savunmasının ardından aldığı ceza nedeniyle 2022-23 sezonunun tamamını ve 2023-24 sezonunun bir bölümünü kaçırmıştı.
29 yaşındaki oyuncu, 2024 yılında Hornets ile 3 yıl 75 milyon dolarlık sözleşme imzalamıştı. Bridges, kontratının son sezonuna girerken 2026-27 sezonunda 22.8 milyon dolar kazanacak.