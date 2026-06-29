Mavericks, Kawhi Leonard takasını Clippers ile görüştü

Dallas Mavericks, The Athletic'in haberine göre LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard için takas ihtimalini takım yönetimiyle görüştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Mavericks'in yeni basketbol operasyonları başkanı Masai Ujiri, Toronto Raptors'ın başındayken Leonard'ı takasla kadroya katmış ve takımını şampiyonluğa taşımıştı. Ujiri'nin şimdi de yıldız oyuncuyla Dallas'ta yeniden bir araya gelmek istediği belirtildi.
Daha önce Toronto Raptors'ın da Leonard'ı ikinci kez kadrosuna katmak istediği bildirilmişti. Ayrıca Detroit Pistons da yıldız forvet için olası takas senaryolarını değerlendiren takımlar arasında yer aldı.
Habere göre Leonard, eski takımları olan Toronto Raptors veya San Antonio Spurs ile sözleşme uzatmaya sıcak bakarken, aynı yaklaşımı Pistons için göstermedi. Yıldız oyuncunun Mavericks ile olası bir sözleşme uzatmasına nasıl yaklaşacağı ise henüz bilinmiyor.
Leonard, 50.3 milyon dolar kazanacağı mevcut sözleşmesinin son sezonuna giriyor.
Tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon Clippers formasıyla 65 maçta görev alırken 27.9 sayı, 6.4 ribaund, 3.9 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları yakaladı. Leonard ayrıca sezonu yüzde 51 saha içi, yüzde 39 üç sayı ve yüzde 89 serbest atış isabet oranlarıyla tamamladı.
Daha önce Toronto Raptors'ın da Leonard'ı ikinci kez kadrosuna katmak istediği bildirilmişti. Ayrıca Detroit Pistons da yıldız forvet için olası takas senaryolarını değerlendiren takımlar arasında yer aldı.
Habere göre Leonard, eski takımları olan Toronto Raptors veya San Antonio Spurs ile sözleşme uzatmaya sıcak bakarken, aynı yaklaşımı Pistons için göstermedi. Yıldız oyuncunun Mavericks ile olası bir sözleşme uzatmasına nasıl yaklaşacağı ise henüz bilinmiyor.
Leonard, 50.3 milyon dolar kazanacağı mevcut sözleşmesinin son sezonuna giriyor.
Tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon Clippers formasıyla 65 maçta görev alırken 27.9 sayı, 6.4 ribaund, 3.9 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları yakaladı. Leonard ayrıca sezonu yüzde 51 saha içi, yüzde 39 üç sayı ve yüzde 89 serbest atış isabet oranlarıyla tamamladı.