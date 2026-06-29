29 Haziran
Brezilya-Japonya
20:00
29 Haziran
Almanya-Paraguay
23:30
30 Haziran
Hollanda-Fas
04:00
29 Haziran
OB-Kolding
16:00
29 Haziran
RKDSV-Willem
20:00

Mavericks, Kawhi Leonard takasını Clippers ile görüştü

Dallas Mavericks, The Athletic'in haberine göre LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard için takas ihtimalini takım yönetimiyle görüştü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 17:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mavericks, Kawhi Leonard takasını Clippers ile görüştü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Dallas Mavericks, The Athletic'in haberine göre LA Clippers yıldızı Kawhi Leonard için takas ihtimalini takım yönetimiyle görüştü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mavericks'in yeni basketbol operasyonları başkanı Masai Ujiri, Toronto Raptors'ın başındayken Leonard'ı takasla kadroya katmış ve takımını şampiyonluğa taşımıştı. Ujiri'nin şimdi de yıldız oyuncuyla Dallas'ta yeniden bir araya gelmek istediği belirtildi.

Daha önce Toronto Raptors'ın da Leonard'ı ikinci kez kadrosuna katmak istediği bildirilmişti. Ayrıca Detroit Pistons da yıldız forvet için olası takas senaryolarını değerlendiren takımlar arasında yer aldı.

Habere göre Leonard, eski takımları olan Toronto Raptors veya San Antonio Spurs ile sözleşme uzatmaya sıcak bakarken, aynı yaklaşımı Pistons için göstermedi. Yıldız oyuncunun Mavericks ile olası bir sözleşme uzatmasına nasıl yaklaşacağı ise henüz bilinmiyor.

Leonard, 50.3 milyon dolar kazanacağı mevcut sözleşmesinin son sezonuna giriyor.

Tecrübeli yıldız, geçtiğimiz sezon Clippers formasıyla 65 maçta görev alırken 27.9 sayı, 6.4 ribaund, 3.9 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları yakaladı. Leonard ayrıca sezonu yüzde 51 saha içi, yüzde 39 üç sayı ve yüzde 89 serbest atış isabet oranlarıyla tamamladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.