29 Haziran
Brezilya-Japonya
20:00
29 Haziran
Almanya-Paraguay
23:30
30 Haziran
Hollanda-Fas
04:00
29 Haziran
OB-Kolding
16:00
29 Haziran
RKDSV-Willem
20:00

Beşiktaş'tan Tüpraş Stadyumu'na '3 cm' ayarı!

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda kale arkalarındaki tüm koltukların boyutunu 3'er cm ufaltarak stat kapasitesini artıracak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 13:59
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan Tüpraş Stadyumu'na '3 cm' ayarı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için dikkat çeken bir düzenlemeye gidiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüp, statta kale arkalarında yer alan koltukların boyutlarında değişiklik yaparak kapasiteyi yükseltecek. Yapılacak çalışma kapsamında kale arkalarındaki tüm koltukların ölçüsü 3'er santimetre küçültülecek.

KAPASİTE 46 BİNE YÜKSELECEK

Mevcut kapasitesi 42 bin 684 olan Tüpraş Stadyumu'nun, düzenlemenin tamamlanmasının ardından yaklaşık 46 bin seyirci kapasitesine ulaşması bekleniyor.

Bu operasyonla birlikte Beşiktaş, özellikle iç saha maçlarında daha fazla taraftarı tribünlere alabilecek.

KASIM AYINDA TAMAMLANACAK

Statta yapılacak koltuk düzenlemesinin kasım ayında tamamlanması planlanıyor. Bu nedenle söz konusu bölümlerdeki koltuklar kombine satışına dahil edilmeyecek.

Beşiktaş yönetimi, kapasite artışı sonrası oluşacak yeni koltukları maç bazlı bilet olarak satışa sunacak.

EK GELİR HEDEFİ

Siyah-beyazlıların bu hamleyle hem tribün kapasitesini artırmayı hem de maç günü gelirlerinde ek kaynak yaratmayı hedeflediği belirtildi.

Kasım ayından itibaren Beşiktaş'ın iç saha maçlarında Tüpraş Stadyumu'nun 46 bin taraftara ev sahipliği yapması bekleniyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.