Beşiktaş'tan Tüpraş Stadyumu'na '3 cm' ayarı!

Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nun kapasitesini artırmak için dikkat çeken bir düzenlemeye gidiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüp, statta kale arkalarında yer alan koltukların boyutlarında değişiklik yaparak kapasiteyi yükseltecek. Yapılacak çalışma kapsamında kale arkalarındaki tüm koltukların ölçüsü 3'er santimetre küçültülecek.
KAPASİTE 46 BİNE YÜKSELECEK
Mevcut kapasitesi 42 bin 684 olan Tüpraş Stadyumu'nun, düzenlemenin tamamlanmasının ardından yaklaşık 46 bin seyirci kapasitesine ulaşması bekleniyor.
Bu operasyonla birlikte Beşiktaş, özellikle iç saha maçlarında daha fazla taraftarı tribünlere alabilecek.
KASIM AYINDA TAMAMLANACAK
Statta yapılacak koltuk düzenlemesinin kasım ayında tamamlanması planlanıyor. Bu nedenle söz konusu bölümlerdeki koltuklar kombine satışına dahil edilmeyecek.
Beşiktaş yönetimi, kapasite artışı sonrası oluşacak yeni koltukları maç bazlı bilet olarak satışa sunacak.
EK GELİR HEDEFİ
Siyah-beyazlıların bu hamleyle hem tribün kapasitesini artırmayı hem de maç günü gelirlerinde ek kaynak yaratmayı hedeflediği belirtildi.
Kasım ayından itibaren Beşiktaş'ın iç saha maçlarında Tüpraş Stadyumu'nun 46 bin taraftara ev sahipliği yapması bekleniyor.
KAPASİTE 46 BİNE YÜKSELECEK
Mevcut kapasitesi 42 bin 684 olan Tüpraş Stadyumu'nun, düzenlemenin tamamlanmasının ardından yaklaşık 46 bin seyirci kapasitesine ulaşması bekleniyor.
Bu operasyonla birlikte Beşiktaş, özellikle iç saha maçlarında daha fazla taraftarı tribünlere alabilecek.
KASIM AYINDA TAMAMLANACAK
Statta yapılacak koltuk düzenlemesinin kasım ayında tamamlanması planlanıyor. Bu nedenle söz konusu bölümlerdeki koltuklar kombine satışına dahil edilmeyecek.
Beşiktaş yönetimi, kapasite artışı sonrası oluşacak yeni koltukları maç bazlı bilet olarak satışa sunacak.
EK GELİR HEDEFİ
Siyah-beyazlıların bu hamleyle hem tribün kapasitesini artırmayı hem de maç günü gelirlerinde ek kaynak yaratmayı hedeflediği belirtildi.
Kasım ayından itibaren Beşiktaş'ın iç saha maçlarında Tüpraş Stadyumu'nun 46 bin taraftara ev sahipliği yapması bekleniyor.