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Altay'dan ayrılan Hikmet'e çifte kanca

Altay'da alacakları nedeniyle sözleşmesini tek taraflı fesheden genç stoper Hikmet Çolak'a 1'inci Lig ekipleri talip oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 14:14
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay'dan ayrılan Hikmet'e çifte kanca
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3'üncü Lig temsilcisi Altay'da alacakları ödenmeyince sözleşmesini tek taraflı fesheden stoper Hikmet Çolak'ın talipleri arttı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün altyapısından yetişen 21 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1'inci Lig ekiplerinden İstanbulspor ve Muğlaspor'un ilgilendiği kaydedildi.

Altay formasıyla 1'inci Lig'de 2, 2'nci Lig'de 12, 3'üncü Lig'de ise 18 maça çıkan 1.95 boyundaki Hikmet, kupada 2 kez görev aldı. Genç defans oyuncusu bir kez 19 Milli Takımı'nda oynadı.

Altay'da futbola başlayan Hikmet'in 12 yaşından 21 yaşına kadar forma giydiği 9 yıl için yetiştirme tazminatı ödenmesi gerekecek.

Genç defans oyuncusu 1'inci Lig'e transfer olursa yaklaşık 3 milyon TL yetiştirme bedeli çıkacak.

Kulüp ile oyuncu arasında Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görülecek dava süresinde ödenecek yetiştirme bedelinin Türkiye Futbol Federasyonu'nda depo edileceği, dava sonucuna göre yetiştirme bedelinin davayı kazanan tarafa verileceği ifade edildi.

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