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Trabzonspor'a yeni sponsor: 130 milyon liralık anlaşma

Trabzonspor, Yıldız Holding ve Yıldız Entegre ile yaptığı sponsorluk anlaşmaları kapsamında toplam 130 milyon liralık gelir elde edecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 21:27 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 00:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'a yeni sponsor: 130 milyon liralık anlaşma
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Trabzonspor, Yıldız Holding AŞ ve Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ ile reklam ve kol sponsorluğu anlaşması sağladığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz ile Yıldız Holding AŞ arasında 2026-2027, 2027-2028 ve 2028-2029 futbol sezonlarını kapsayan bir reklam anlaşması yapılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Yıldız Holding, şirketimize, çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında üç sezon için toplam 80 milyon lira+KDV ödeyecektir."

Açıklamada, Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. AŞ ile de 2026-2027 futbol sezonunda geçerli olmak üzere kol sponsorluğu konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yapılan anlaşmaya göre Yıldız Entegre AŞ, kol reklamı ve diğer çeşitli reklam haklarını içeren sözleşme karşılığında şirketimize 50 milyon lira ödeme yapacaktır." ifadesine yer verildi.

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