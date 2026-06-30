18 yaş altı erkek plaj voleybolcular, Balkan şampiyonu oldu

18 Yaş Altı Balkan Plaj Voleybolu Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Polat Kemal Eser ile Freddie Jude Fox, altın madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Polat Kemal-Freddie Jude ikilisi, Romanya'nın Köstence kentinde düzenlenen organizasyonun erkekler finalinde, ev sahibi ülke adına mücadele eden Iustin Stefan Egor ile Tudor-Patrick Stere'yi 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) yenerek şampiyon oldu.
Polat Kemal ile Freddie Jude, bu sonuçla 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Kadınlarda mücadele eden Beste Göğüs-Ela Köse ikilisi ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.
Polat Kemal ile Freddie Jude, bu sonuçla 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Kadınlarda mücadele eden Beste Göğüs-Ela Köse ikilisi ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.