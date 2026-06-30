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Aziz Yıldırım, Hamdi Ulukaya'yı ağırladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, stadyum ve Avrupa forma göğüs sponsoru Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı konuk etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 29 Haziran 2026 23:21 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2026 00:59
Haber: DHA
Aziz Yıldırım, Hamdi Ulukaya'yı ağırladı
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, stadyum ve Avrupa forma göğüs sponsoru Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya'yı kulüp binasında ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Başkan Vekili Barış Göktürk, Yönetim Kurulu Üyesi Barış Karagöz, Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Geçgel'in yer aldığı ziyarette, Hamdi Ulukaya'ya Chobani yetkilileri eşlik etti.

Başkan Aziz Yıldırım ile bir araya gelen Hamdi Ulukaya, Başkan Vekili Barış Göktürk ve Yönetici Barış Karagöz ile kulüp profesyonelleri birlikte daha sonra Maraton Fenerium mağazasını gezdi. Burada 120'nci yıla özel hazırlanan yeni sezon formaları ile Fenerium ürünlerini inceleyen Hamdi Ulukaya, taraftarlarla da kısa süreli sohbet ederek, imza ve fotoğraf isteklerini geri çevirmedi.

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