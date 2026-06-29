Heat, Mike Conley ve Tim Hardaway Jr.'ı hedefliyor

Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo ve Bobby Portis'i kadrosuna katmak için anlaşmaya varan Miami Heat, Marc Stein ve Jake Fischer'ın The Stein Line'da yer alan haberine göre rotasyonunu güçlendirmek adına kadrosuna takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özellikle arka alan rotasyonunda önemli bir oyuncu eksiği yaşayan Heat'in, 30 Haziran Salı günü serbest oyuncu piyasasının açılmasıyla birlikte deneyimli gardlar Mike Conley ve Tim Hardaway Jr. için girişimlerde bulunmasının beklendiği aktarıldı.
Conley, son üç buçuk sezonunu Minnesota Timberwolves formasıyla geçirirken, geçen sezonki takas döneminde gerçekleşen çeşitli transferlerin ardından takımda kalmıştı. Tecrübeli oyun kurucu, geride kalan sezonda maç başına 18.4 dakikada 4.5 sayı, 1.7 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakaladı.
Hardaway ise geçtiğimiz sezon Denver Nuggets forması giydi. Deneyimli şutör gard, benchten gelerek maç başına 13.5 sayı üretirken, maç başına 6.9 üç sayı denemesinde yüzde 40.7 isabet oranı yakaladı. Hardaway, bu performansıyla Yılın Altıncı Adamı oylamasında üçüncü sırada yer aldı.
Conley, son üç buçuk sezonunu Minnesota Timberwolves formasıyla geçirirken, geçen sezonki takas döneminde gerçekleşen çeşitli transferlerin ardından takımda kalmıştı. Tecrübeli oyun kurucu, geride kalan sezonda maç başına 18.4 dakikada 4.5 sayı, 1.7 ribaund ve 2.9 asist ortalamaları yakaladı.
Hardaway ise geçtiğimiz sezon Denver Nuggets forması giydi. Deneyimli şutör gard, benchten gelerek maç başına 13.5 sayı üretirken, maç başına 6.9 üç sayı denemesinde yüzde 40.7 isabet oranı yakaladı. Hardaway, bu performansıyla Yılın Altıncı Adamı oylamasında üçüncü sırada yer aldı.