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Kempes, Madrid'den ayrılmak isteyen Alvarez'i destekledi

Mario Kempes, Atletico Madrid'den ayrılmak istediği belirtilen Julian Alvarez hakkında açıklamalarda bulundu. Eski Arjantinli futbolcu, taraftarların Alvarez'e kızmaması gerektiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 28 Haziran 2026 21:17
Haber: Sporx.com dış haberler
Kempes, Madrid'den ayrılmak isteyen Alvarez'i destekledi
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Eski Arjantinli futbolcu Mario Kempes, Atletico Madrid'den ayrılmak istediği belirtilen Julian Alvarez hakkında değerlendirmelerde bulundu. Barcelona'nın ilgisiyle gündeme gelen Alvarez'in açıklamalarına destek veren Kempes, oyuncunun kulübü onurla temsil ettiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KİMSE ONA KIZMAMALI"

Kempes, Julian Alvarez'in Atletico Madrid'de elinden geleni yaptığını belirtti. Eski futbolcu, "İnsanlar ona kızmamalı; elinden gelen her şeyi verdi ve kulübü onurla temsil etti. Julián hissettiklerini söyledi ve herkesin görüşüne saygı duyulmalı." ifadelerini kullandı.

"HERKESİN GÖRÜŞÜNE SAYGI DUYMALIYIZ"

Kempes'e, Avusturya maçı sonrası Alvarez'in sözlerinin kendisini şaşırtıp şaşırtmadığı da soruldu. Kempes, "Herkesin görüşüne saygı duymalıyız. Eğer ayrılmak istiyorlarsa ve bu hem kendileri hem de Atlético için en iyi kararsa, bence bu sorun değil." dedi.

"ATLETICO İÇİN BÜYÜK BİR KAZANÇ OLDU"

Julian Alvarez'in Atletico Madrid'e önemli katkı verdiğini belirten Mario Kempes, Diego Simeone'nin oyun anlayışının zorlayıcı olduğuna dikkat çekti.

Kempes, "Atlético için büyük bir kazanç oldu. Diego Simeone'nin maçlara yaklaşımının çok talepkar olduğunu unutmamak gerekiyor. Belki de bazı oyuncular bu fiziksel talepleri karşılayamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TARAFTARLARA SAYGISIZLIK ETMEK İSTEMEDİ"

Kempes, Atletico Madrid taraftarlarının tepkisini anlayabildiğini ancak Alvarez'in kötü niyetli olmadığını savundu. Eski futbolcu, "Elbette, Atlético'yu bu kadar iyi temsil etmiş bir oyuncunun böyle şeyler söylemesi hoş değil. Ama bazen bu sözler ağzımızdan kaçabiliyor." diye konuştu.

Alvarez'in kariyerini geliştirmek istediğini söyleyen Kempes, "Futbolcu hakkında kötü düşünmeye gerek yok. Ne hissediyorsa onu söylüyor. Bunun gerçekleşip gerçekleşmemesi başka bir konu." ifadelerini kullandı.

"AKLI BAŞINDA BİR ADAM"

Mario Kempes, Julian Alvarez'in sözlerinin taraftara saygısızlık olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. "İnsanlar bu yüzden ona kızmamalı. Bence haksız değildi. Bence bunu dürüstçe, hislerine dayanarak söyledi. Ve bence aklı başında bir adam." dedi.

Kempes, Alvarez'in Atletico taraftarlarına saygısızlık etmek istemediğini de sözlerine ekledi.

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