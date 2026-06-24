Haber Tarihi: 24 Haziran 2026 12:10 - Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 12:10

Aşure Ayı Ne Zaman Başlıyor? 2026 Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi

İslam dünyasında önemli aylardan biri olarak kabul edilen Muharrem ayının başlamasıyla birlikte vatandaşlar, "Aşure ayı ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem, aynı zamanda aşure geleneğinin yaşatıldığı dönem olarak biliniyor.

Aşure Ayı Ne Zaman Başlıyor? 2026 Muharrem Ayı ve Aşure Günü Tarihi
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Aşure ayı olarak da anılan Muharrem ayı, 2026 yılında temmuz ayında başlayacak.
2026 Muharrem ayı ne zaman başlıyor?

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olan Muharrem ayının, 2026 yılında 16 Temmuz 2026 Perşembe günü başlaması bekleniyor.

Muharrem ayının başlamasıyla birlikte yeni hicri yıl da başlamış olacak.

Aşure Günü ne zaman?

Muharrem ayının 10. günü, İslam kültüründe Aşure Günü olarak kabul ediliyor.

2026 yılında Aşure Günü'nün 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü idrak edilmesi bekleniyor.

Bu tarihte birçok vatandaş aşure hazırlayarak komşuları, akrabaları ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşacak.


Aşure ayının önemi nedir?

Muharrem ayı, İslam tarihinde önemli olayların yaşandığı mübarek aylardan biri olarak kabul ediliyor.

Aşure Günü'nün ise;

Paylaşma,
Dayanışma,
Bereket,
Birlik ve beraberlik

gibi değerleri simgelediğine inanılıyor.

Aşure geleneği nasıl yaşatılıyor?

Türkiye'de Muharrem ayı boyunca vatandaşlar aşure yaparak yakınlarına ikram ediyor. Bu gelenek, toplumsal dayanışmanın ve paylaşmanın önemli sembollerinden biri olarak görülüyor.

Sonuç: Aşure Ayı Ne Zaman Başlıyor?

2026 yılında Muharrem ayının 16 Temmuz'da başlaması, Aşure Günü'nün ise 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü idrak edilmesi bekleniyor. Aşure ayı boyunca birçok kişi bu özel günü ibadet ve paylaşım geleneğiyle değerlendirecek.

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