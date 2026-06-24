İsmail Kartal: 'Alın size son fırsat!'

Fenerbahçe'de yeni sezonun startı sağlık kontrolleri ile verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'de kiralık giden isimlerin durumu merak konusu. Ancak iki isim var ki yeni teknik direktör İsmail Kartal için değerli ve önemli. Onlar da Beşiktaş'a kiralık verilen Cengiz Ünder ile Kasımpaşa'da ter döken ve şu anda A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda olan İrfan Can Kahveci...
Kartal, gerek maliyetleri gerekse kumaş kaliteleri sebebiyle iki oyuncu ile kampta özel olarak ilgilenecek.
REAKSİYONLARA BAKILACAK
Önce Topuk Yaylası ardından Avusturya kampındaki performans durumlarına göre de karar verilecek. İki ismin de kadroda olması 10+4 yabancı kuralı açısından el güçlendiren bir durum. O sebeple İsmail Kartal iki oyuncuya da bir fırsat verip kazanma yoluna gidecek. Tabii Cengiz ve İrfan Can'ın bu şansı nasıl değerlendireceği önemli.
Eğer rapor olumsuz olursa iki oyuncunun da geçtiğimiz sezon olduğu gibi başka takımlara kiralık gönderilmesi yüksek ihtimal.
Kartal, gerek maliyetleri gerekse kumaş kaliteleri sebebiyle iki oyuncu ile kampta özel olarak ilgilenecek.
REAKSİYONLARA BAKILACAK
Önce Topuk Yaylası ardından Avusturya kampındaki performans durumlarına göre de karar verilecek. İki ismin de kadroda olması 10+4 yabancı kuralı açısından el güçlendiren bir durum. O sebeple İsmail Kartal iki oyuncuya da bir fırsat verip kazanma yoluna gidecek. Tabii Cengiz ve İrfan Can'ın bu şansı nasıl değerlendireceği önemli.
Eğer rapor olumsuz olursa iki oyuncunun da geçtiğimiz sezon olduğu gibi başka takımlara kiralık gönderilmesi yüksek ihtimal.