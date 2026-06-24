24 Haziran
Bosna Hersek-Katar
22:00
24 Haziran
İsviçre-Kanada
22:00
25 Haziran
Fas-Haiti
01:00
25 Haziran
İskoçya-Brezilya
01:00
25 Haziran
Güney Afrika-Güney Kore
04:00
25 Haziran
Çekya-Meksika
04:00

İsmail Kartal: "Alın size son fırsat!"

Fenerbahçe'de göreve tekrar gelen İsmail Kartal, kiralık giden İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder ile özel olarak ilgilenecek, son bir fırsat verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Haziran 2026 12:26 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2026 12:31
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal: 'Alın size son fırsat!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni sezonun startı sağlık kontrolleri ile verildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transfer çalışmalarına da devam eden Fenerbahçe'de kiralık giden isimlerin durumu merak konusu. Ancak iki isim var ki yeni teknik direktör İsmail Kartal için değerli ve önemli. Onlar da Beşiktaş'a kiralık verilen Cengiz Ünder ile Kasımpaşa'da ter döken ve şu anda A Milli Takım ile Dünya Kupası'nda olan İrfan Can Kahveci...

Kartal, gerek maliyetleri gerekse kumaş kaliteleri sebebiyle iki oyuncu ile kampta özel olarak ilgilenecek.

REAKSİYONLARA BAKILACAK

Önce Topuk Yaylası ardından Avusturya kampındaki performans durumlarına göre de karar verilecek. İki ismin de kadroda olması 10+4 yabancı kuralı açısından el güçlendiren bir durum. O sebeple İsmail Kartal iki oyuncuya da bir fırsat verip kazanma yoluna gidecek. Tabii Cengiz ve İrfan Can'ın bu şansı nasıl değerlendireceği önemli.

Eğer rapor olumsuz olursa iki oyuncunun da geçtiğimiz sezon olduğu gibi başka takımlara kiralık gönderilmesi yüksek ihtimal. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.