Sivasspor ile Esenler Erokspor sezonu beraberlikle açtı!

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Ekenler Beton Sivasspor, Turka Esenler Erokspor'u konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından iki takım da puanları paylaştı ve sezona birer puanla başladı.
Sivasspor ligin 2. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Erokspor ise sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül
Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Mert Çelik, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 80 Salih Kavrazlı), Kamil Fidan, Charisis (Dk.90+2 Yılmaz Cin), Bekir Böke (Dk. 63 Amilton), Ethemi (Dk. 80 Oğuzhan Aksoy), Manaj
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kacar (Dk. 83 Janvier), Harun Genç (Dk.59 Zeqiri), Recep Niyaz (Dk. 72 Buljubasic), Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Erkan Kaş), Samudio
Sarı kartlar: 45+1 Mert Çelik, Dk. 58 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan, Dk. 81 Claro (Turka Esenler Erokspor)
Bu sonucun ardından iki takım da puanları paylaştı ve sezona birer puanla başladı.
Sivasspor ligin 2. haftasında Kayserispor'la deplasmanda karşılaşacak. Erokspor ise sahasında Sarıyer'i ağırlayacak.
Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Mehmet Pekmezci, Mehmet Şengül
Ekenler Beton Sivasspor: Göktuğ Bekirbaş, Mert Çelik, Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 80 Salih Kavrazlı), Kamil Fidan, Charisis (Dk.90+2 Yılmaz Cin), Bekir Böke (Dk. 63 Amilton), Ethemi (Dk. 80 Oğuzhan Aksoy), Manaj
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Hayrullah Bilazer, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç, Mikail Okyar, Tugay Kacar (Dk. 83 Janvier), Harun Genç (Dk.59 Zeqiri), Recep Niyaz (Dk. 72 Buljubasic), Yusuf Erdoğan (Dk. 72 Erkan Kaş), Samudio
Sarı kartlar: 45+1 Mert Çelik, Dk. 58 Ethemi (Ekenler Beton Sivasspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan, Dk. 81 Claro (Turka Esenler Erokspor)