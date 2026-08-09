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İsmail Köybaşı: "Bugün buraya kalbimi gömdüm"

Göztepe - Trabzonspor maçında jübilesini yapan İsmail Köybaşı, duygusal açıklamalarda bulunarak taraftarlara teşekkür etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 23:38 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 01:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İsmail Köybaşı: 'Bugün buraya kalbimi gömdüm'
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile Trabzonspor'un karşılaşmasında jübilesini yapan İsmail Köybaşı, "Ben yeri geldi göbek bağı gömdüm, şampiyonluk bayrağını gömdüm ama bugün bir şeyi unutmamalarını istiyorum. Ben İsmail Köybaşı olarak herkesin önünde, bugün buraya kalbimi gömdüm." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Köybaşı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok hüzünlü ve duygulu bir gece olduğunu söyledi.

"BUGÜNÜ GÖREBİLME ŞEREFİNE NAİL OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Böyle bir organizasyonun parçası olduğu için çok mutlu olduğunu aktaran Köybaşı, "Kariyerimde keşkelerin yerine iyikileri diyebildiğim, böylesine değerli bir aileye sahip olduğum, bugünü de görebilme şerefine nail olduğum için çok mutluyum." dedi.

Göztepe'nin unutulmuş futbol kültürünün öncüsü olabilecek yegane kulüplerden biri olduğunu aktaran Köybaşı, şöyle konuştu:

"Bugün de özellikle Trabzonspor'un da buna katılımıyla gerçekten unutulmuş futbol kültürünün öncüsü oldu. Çok değerli oldu. Emeği geçen herkese kendim ve ailem adına çok teşekkür ediyorum. Bugünün bir milat olup belki de daha farklı bir şekilde bazı şeylere dönüşeceğini temenni ediyorum. Bizim böyle şeylere gerçekten ihtiyacımız var. Sadece birinciliğin değil, yarışta olmanın, bu şeylerin içerisinde olmanın, emek vermenin hatırlanabileceği dönemlere doğru girelim isterim."

Köybaşı, tüm taraftarlara da teşekkür ederek, "Ben yeri geldi göbek bağı gömdüm, şampiyonluk bayrağını gömdüm ama bugün bir şeyi unutmamalarını istiyorum. Ben İsmail Köybaşı olarak herkesin önünde, bugün buraya kalbimi gömdüm. Hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

SALAH HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın kadroda yer almamasına ilişkin soruya da Köybaşı, "Kendisine başarılar diliyorum. Ben Trabzonspor'da şampiyonluk yaşarken Real Madrid bu şampiyonluğu bizim kadar iyi kutlayamaz demiştim. Hala o söylediğimin arkasındayım. Salah hamlesi de dünya basınında geniş yer buldu. Tabii ki burada olması ayrı bir renk katabilirdi ama onu da anlayabiliyorum. Yoğun bir transfer süreci oldu, yoruldu, dinlenmesi veya ekstra idman yapması gerekiyor olabilir. Profesyonel şekilde değerlendirdi bence bugünkü durumu. O da burada olup güzel ambiyansa şahitlik etmek isterdi. Ona bundan sonraki kariyerinde bütün güzellikleri temenni ediyorum." diye konuştu.



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