Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, altyapı oyuncularından Muhammed Efe Küçük ile 5 yıllık sözleşme yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen genç futbolcumuz Muhammed Efe Küçük ile 5 yıllık profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalanmıştır. Muhammed Efe Küçük'e formamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kocaelispor'dan Muhammed Efe Küçük'e 5 yıllık imza
Kocaelispor, altyapı oyuncularından Muhammed Efe Küçük ile sözleşme imzaladı.
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