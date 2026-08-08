Salah'a Araklı'da arazi teklifi: O anlar ilgi gördü

Trabzonspor'un yeni transferi Muhamed Salah, kulübün tanıtım filmi çekimleri kapsamında Araklı ilçesinin Marzuba Mahallesi'ne gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çekimler sırasında Salah ile bir araya gelen Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, küresel iklim değişikliğine dikkati çekerek yıldız futbolcuya gelecekte ilçede yaşaması için arazi teklif etti.
"SİZE BURADAN GÜZEL BİR ARAZİ VERELİM"
Mısır'da ilerleyen yıllarda sıcaklıkların yaşamı zorlaştırabileceğini belirten Çebi, "Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. İlçemiz o yıllarda yaşanabilir olacak ve küresel ısınmadan en az etkilenecek yer olacak. Dolayısıyla size burada güzel bir arazi verelim. Çocuklarınıza ve torunlarınıza gelecekte su sorunu olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya teklif ediyorum" dedi.
Muhamed Salah, Başkan Çebi'nin teklifine gülümsedi. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
SÜRMENE'DE HEDİYELER VERİLDİ
Salah, Araklı'daki çekimlerin ardından Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu'nu da ziyaret etti.
Ziyarette Mısırlı futbolcuya, ilçenin coğrafi işaret tescilli el yapımı bıçak kültürünü yansıtan bir bıçak seti ile üzerinde "Muhamed Salah" yazılı el yapımı kama hediye edildi. Salah'a ayrıca yöresel mısır ekmeği verildi.
"SİZE BURADAN GÜZEL BİR ARAZİ VERELİM"
Mısır'da ilerleyen yıllarda sıcaklıkların yaşamı zorlaştırabileceğini belirten Çebi, "Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. İlçemiz o yıllarda yaşanabilir olacak ve küresel ısınmadan en az etkilenecek yer olacak. Dolayısıyla size burada güzel bir arazi verelim. Çocuklarınıza ve torunlarınıza gelecekte su sorunu olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya teklif ediyorum" dedi.
Muhamed Salah, Başkan Çebi'nin teklifine gülümsedi. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
SÜRMENE'DE HEDİYELER VERİLDİ
Salah, Araklı'daki çekimlerin ardından Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu'nu da ziyaret etti.
Ziyarette Mısırlı futbolcuya, ilçenin coğrafi işaret tescilli el yapımı bıçak kültürünü yansıtan bir bıçak seti ile üzerinde "Muhamed Salah" yazılı el yapımı kama hediye edildi. Salah'a ayrıca yöresel mısır ekmeği verildi.