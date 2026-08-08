09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Salah'a Araklı'da arazi teklifi: O anlar ilgi gördü

Trabzonspor'un yeni transferi Muhamed Salah, kulübün tanıtım filmi çekimleri için Araklı ilçesini ziyaret etti. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, küresel ısınmaya dikkati çekerek Mısırlı futbolcuya ilçeden arazi teklifinde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 15:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Salah'a Araklı'da arazi teklifi: O anlar ilgi gördü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Trabzonspor'un yeni transferi Muhamed Salah, kulübün tanıtım filmi çekimleri kapsamında Araklı ilçesinin Marzuba Mahallesi'ne gitti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çekimler sırasında Salah ile bir araya gelen Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, küresel iklim değişikliğine dikkati çekerek yıldız futbolcuya gelecekte ilçede yaşaması için arazi teklif etti.

"SİZE BURADAN GÜZEL BİR ARAZİ VERELİM"

Mısır'da ilerleyen yıllarda sıcaklıkların yaşamı zorlaştırabileceğini belirten Çebi, "Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. İlçemiz o yıllarda yaşanabilir olacak ve küresel ısınmadan en az etkilenecek yer olacak. Dolayısıyla size burada güzel bir arazi verelim. Çocuklarınıza ve torunlarınıza gelecekte su sorunu olmayan, küresel ısınmadan etkilenmeyen harika bir coğrafya teklif ediyorum" dedi.

Muhamed Salah, Başkan Çebi'nin teklifine gülümsedi. Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.

SÜRMENE'DE HEDİYELER VERİLDİ

Salah, Araklı'daki çekimlerin ardından Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu'nu da ziyaret etti.

Ziyarette Mısırlı futbolcuya, ilçenin coğrafi işaret tescilli el yapımı bıçak kültürünü yansıtan bir bıçak seti ile üzerinde "Muhamed Salah" yazılı el yapımı kama hediye edildi. Salah'a ayrıca yöresel mısır ekmeği verildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.